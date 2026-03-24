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    首頁 > 社會

    為了「兩度進出監獄」小王 人妻寫信向入獄夫求離婚

    2026/03/24 11:17 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄一名人妻寫信給入獄服刑的老公求離婚，坦白自己遇到「這輩子忘不掉的人」。示意圖（資料照）

    高雄一名人妻寫信給入獄服刑的老公求離婚，坦白自己遇到「這輩子忘不掉的人」。示意圖（資料照）

    范姓男子因案入獄服刑時接到老婆來信，信中老婆「自首」已愛上別人，還說「那個人」為了她兩度去當詐騙車手被羈押，懇求范男同意離婚讓兩人能白頭到老，范男氣炸向妻子提告求償10萬元，范妻未到庭替自己辯護，被法官判賠1萬元。

    判決指出，范男與周女於2022年結婚，但范男因案入獄服刑後，周女自2025年4月起，竟與一名身分不詳的男子發展為情侶關係。同年4月及5月間，周女兩度寫信給正在服刑的范男，信中不但坦承「心裡面全都是他的身影」，更詳細描述新歡為了「改變生活」去當詐騙車手、做PK（洗錢代收）而被捕。

    周女還在信中提到，「他為我付出那麼多，雖然他人現在雲二監收押禁見，我很清楚我的心裡面全都是他的身影了，我這輩子都不可能忘記這個男人了」、「希望你可以答應跟我辦離婚好嗎？因為我最近有遇到一個男人跟他交往，從我會交男朋友以來，還沒有遇過會對我那麼好的男人」、「我想跟你離婚跟他辦結婚，希望你可以成全我們好嗎？」

    范男氣炸提告求償10萬元，高雄地方法院簡易庭審理時，周女未到場辯論，也沒有提出任何書狀聲明。法官根據周女親筆信件內容，認定其明知婚姻關係存在，卻與他男有親密往來，確已破壞婚姻之圓滿、安全及幸福，構成不法侵害配偶身分法益且情節重大，因此判她應賠1萬元，可上訴。

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