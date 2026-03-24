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    網紅直播開箱成盜版溫床 刑事局查扣7萬款侵權遊戲市值逾11億

    2026/03/24 10:57 記者黃佳琳／高雄報導
    刑事局查扣7萬款侵權遊戲市值逾11億元。（民眾提供）

    刑事局查扣7萬款侵權遊戲市值逾11億元。（民眾提供）

    多名YouTube直播主以「復古街機」、「懷舊開箱」為名經營頻道，吸引大量電玩愛好者關注，刑事局智財大隊追查發現，盜版集團利用網路直播導流、虛擬與實體整合銷售盜版遊戲，緝獲張嫌等3人，查扣高達7萬餘件侵權遊戲檔案，初步估計侵權市值高達11億元。

    智財大隊指出，張嫌為首的盜版集團販售的遊戲主機內，預載大量未經授權之盜版軟體，包含「亞洲新日企劃股份有限公司（SNK）」旗下知名IP如《格鬥天王》、《侍魂》、《越南大戰》等經典作品。

    張嫌等人與多名YouTube直播主勾結，表面上看似單純與網友進行技術交流與心得分享，實則與實體店面及電商平台掛鉤，透過影音內容將流量精準導向特定蝦皮帳號及位於新北、台中的實體門市，嚴重衝擊合法授權市場。

    專案小組報請台中地方檢察署指揮偵辦，去年11月起在新北市三重區、臺中市豐原區2處實體門市，查扣電腦主機、掌上型與桌上型遊戲機、大量記憶卡及外接硬碟，經初步盤點，侵權遊戲檔案數達7萬4027件，市值突破11億元，全案訊後依違反《著作權法》及《商標法》移送台中地方檢察署偵辦。

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