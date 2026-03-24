棉被沒乾與獄友同擠一張床 半夜沒忍住邪念代價慘

在獄中服刑男子因個人床鋪寢具清洗未乾，當晚暫時與獄友同擠一張床，半夜沒忍住邪念，付出慘烈代價。（情境照）

高雄市在獄中服刑的蔡姓男子，前年3月10日因個人床鋪寢具清洗未乾，當晚暫時與獄友A男同擠一張床，蔡男竟在半夜、凌晨，趁A男服安眠藥熟睡之際，對他口交、猥褻得逞，A男憤而提告並求償，蔡被依乘機性交罪判處3年4月，並判賠35萬元，可上訴。

判決指出，被告蔡男與A男因案在法務部矯正署機構執行，蔡男去年3月10日因個人床鋪寢具清洗尚未完成，而暫與A男同睡於A男之床鋪。蔡知悉A男於睡前有服用安眠藥之習慣，睡到隔日凌晨2時49分許，忍不住乘A男熟睡之際，以手套弄及口吸吮等方式對A男猥褻、性交。

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蔡男在法院審理時坦承犯行，然其於案件偵查之初，曾以告訴人係全程知情、無意識不明、告訴人係因被同寢室友發現面子掛不住才提告，橋頭地院審理認為被告犯後態度尚難認良好，未正視自身所犯錯誤，並於第2次調解期日前具狀表示無法籌出和解金未出席調解，而依乘機性交罪判處3年4月。

A男並對蔡男提起損害賠償之訴，求償精神撫慰金40萬元，被告蔡男未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。橋頭地院岡山簡易庭斟酌雙方之身分、地位、資力與加害程度，判蔡男賠償35萬元。

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