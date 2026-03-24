火災住警器成功預警 花蓮住戶安全避難成功

花蓮市介林二街一處民宅日前發生火警，所幸住戶家中裝設之「住宅用火災警報器」即時發揮功效，在濃煙尚未全面擴散前即發出警報聲響。（消防局提供）

花蓮市介林二街一處民宅日前發生火警，所幸住戶家中裝設之「住宅用火災警報器」即時發揮功效，在濃煙尚未全面擴散前即發出警報聲響，成功提醒屋內人員察覺異狀並立即採取應變行動，最終全數平安逃生，未造成人員傷亡。

花蓮縣消防局今指出，住宅用火災警報器於火勢初期即偵測到濃煙並發出警報，使住戶能在第一時間提高警覺並啟動疏散行動，避免因吸入過多濃煙而受困或昏迷。後續花蓮縣消防局自強分隊接獲報案後迅速出動前往搶救，成功控制火勢並協助住戶脫困，整起事故最終平安落幕。

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自強分隊小隊長陳冠佑說，廚房火災為居家火警中最常見的類型之一，尤其在油炸料理過程中，油溫上升速度極快，若無妥善監控，極易在短時間內引發燃燒。提醒民眾務必落實「人離火熄」原則，烹飪時切勿離開現場，以免錯失第一時間處置機會。

消防局特別強調針對油鍋起火的應變方式，民眾切勿慌張，亦不可直接潑水滅火，因為水與高溫油接觸會瞬間氣化，導致燃燒油滴四處噴濺，反而使火勢迅速擴大甚至造成人員燙傷。正確作法應為：第一時間關閉瓦斯開關或電源，切斷熱源，再使用鍋蓋由側面緩慢覆蓋油鍋，使火源因缺氧而熄滅；若火勢已擴大，則應立即使用滅火器進行撲滅。

此外，若家中備有乾粉滅火器，對於初期油類火災更具良好抑制效果，可迅速壓制火焰並降低延燒風險，大幅減少財物損失。消防局建議每個家庭除應安裝住宅用火災警報器，也可視情況配置滅火器材，並熟悉其操作方式，以提升整體居家防火能力；後續自強分隊偕宣導義消分隊長尤秀環率宣導義消前往住戶附近進行居家訪視宣導，提醒住戶防火要領。

消防局再次呼籲民眾，本次火警案例顯示，住宅用火災警報器在火災初期確實能發揮關鍵警示作用，為住戶爭取寶貴的逃生時間。另應定期檢查警報器功能是否正常，確保電池電量充足，並養成良好用火習慣，才能在突發災害來臨時，有效降低人命與財產損失。

花蓮市介林二街一處民宅日前發生火警，所幸住戶家中裝設之「住宅用火災警報器」即時發揮功效，在濃煙尚未全面擴散前即發出警報聲響。（消防局提供）

花蓮市介林二街一處民宅日前發生火警，所幸住戶家中裝設之「住宅用火災警報器」即時發揮功效，在濃煙尚未全面擴散前即發出警報聲響。（消防局提供）

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