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    詐團黑吃黑！疑私吞贓款遭拘禁凌虐 多名施暴者判刑

    2026/03/24 08:40 記者李立法／屏東報導
    詐團黑吃黑!鄭男疑私吞贓款遭拘禁凌虐，吳男等多名施暴嫌犯落網被判刑。（示意圖）

    詐團黑吃黑!鄭男疑私吞贓款遭拘禁凌虐，吳男等多名施暴嫌犯落網被判刑。（示意圖）

    鄭姓男子疑私吞詐騙贓款遭拘禁毆打，鄭男不堪凌虐，趁著看管人員不注意，脫逃報警，警方循線逮獲部份涉嫌對鄭男施暴及限制行動的吳男等人，屏東地院審理後，依共同攜帶兇器對被害人施以凌虐而犯私行拘禁罪，判處吳男等4人2年2個月不等徒刑，可上訴。

    詐騙集團成員之一的鄭姓男子，1年多前疑私吞218萬元的詐騙贓款後不見蹤影，引起詐團高層不滿，於是派員追查鄭男下落，經得知鄭男出現在南投後，隨即出動人馬將鄭男押回南部拷問，鄭男被關在一處倉庫的地下室限制行動，由多名詐團成員分持電擊棒、球棒及皮帶抽打凌虐，將鄭男打到遍體鱗傷。

    鄭男不堪受虐，趁著看管他的吳男等人晚上不注意，脫困逃出地下室，並決定報警處理，警方循線逮到對鄭男拘禁施暴的部份嫌犯，並持續追緝其他在逃的詐團成員，屏東地院針對落網的吳男、莊男、黃男及劉男等4嫌進行審理後，認為4人犯三人以上共同攜帶兇器對被害人施以凌虐及拘禁罪，依涉案程度分別判處2年2個月、1年10個月、1年6個月及1年2個月徒刑。

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