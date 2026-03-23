抓到了！男子刺傷3人躲山區3天 痛到受不了冒名就醫被活逮

台中賴姓男子（中）砍傷3人後躲藏山區3天，今天現身就醫遭警方當場逮捕依殺人未遂送辦。（記者陳建志翻攝）

台中賴姓男子（54歲），本月20日晚間酒後亂入太平大興廿二街一間土地公廟福宴，現場按喇叭、挑釁，引發民眾不滿，多位民眾持木棍和他對峙時，遭他持蝴蝶刀揮舞刺傷，造成3人受傷2人送醫，賴男行兇後逃往山區躲藏，警方動員上百人搜山無所獲，今天上午賴男因和民眾衝突時受傷，自行下山前往國軍台中總醫院就醫，雖報假名仍被識破通報警方，當場將他逮捕，依殺人未遂移送台中地檢署偵辦。

這名賴姓男子，20日晚間8點多，騎機車出現在太平大興廿二街一間土地公廟福宴，現場按喇叭、挑釁，引發民眾不滿，有多位民眾上前制止，賴嫌卻亮刀揮舞，造成3位民眾被刺受傷，2人送醫、1人未送醫，所幸都僅皮肉傷沒有生命危險。

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賴男行兇後將機車遺留在現場並逃往太平山區藏匿，太平分局警方立刻動員警力徹夜搜山，不過無所獲。隔天又繼續動員警力，攜帶盾牌進行搜山，前後動員上百名警力但無所獲。

不料，四處躲藏山區工寮的賴男，因和民眾衝突時身上受傷疼痛難耐，今天上午10點多，獨自前往國軍台中總醫院就醫，賴男一開始報假名，醫護人員察覺有異，立刻通知在醫院埋伏的警力到場，當場將他逮捕，訊後依殺人未遂移送台中地檢署偵辦。

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