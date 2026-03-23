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    海委會主委管碧玲拜訪連江地檢署 攜手維護海上治安、加強邊境查緝

    2026/03/23 19:13 記者俞肇福／綜合報導
    行政院海洋委員會主任委員管碧玲（左三）針對維護海上治安相關事宜，拜訪連江地檢署。圖左至右為第11巡防區指揮部主任洪文泉、海巡署金馬澎分署分署長洪挬論、管碧玲、連江地檢署檢察長劉俊杰、主任檢察官楊翊妘、政風處處長徐裕明。（連江地檢署提供）

    行政院海洋委員會主任委員管碧玲（左三）針對維護海上治安相關事宜，拜訪連江地檢署。圖左至右為第11巡防區指揮部主任洪文泉、海巡署金馬澎分署分署長洪挬論、管碧玲、連江地檢署檢察長劉俊杰、主任檢察官楊翊妘、政風處處長徐裕明。（連江地檢署提供）

    行政院海洋委員會主任委員管碧玲率領海委會政風處長徐裕明、海巡署金馬澎分署分署長洪挬論、第11巡防區指揮部主任洪文泉等人拜會連江地檢署，由連江地檢署檢察長劉俊杰、主任檢察官楊翊妘接待管等一行人，雙方針對海上治安維護、邊境查緝、防逃機制及中國漁船破壞海底電纜案件等議題交換意見，凝聚雙方攜手維護海上治安及邊境查緝共識與決心。

    劉俊杰說，感謝海巡署近年來積極協助地檢署偵辦違反兩岸人民關係條例、入出國移民法、懲治走私條例及盜採海砂等案件；另外，海巡署於2025年10月間掌握時效，報請地檢署指揮偵辦中國漁船破壞海底電纜案件，讓本署能於短時間內將涉案的中國漁船船長偵結起訴，並經法院判決有罪確定，共同維護海纜安全與國安韌性。

    劉俊杰指出，行政院為強化海纜保護、確保民生服務、提升國家安全所提出的海纜7法修正案，業經立法院三讀通過及總統公布，地檢署將依據新修正法律條文，與海巡署共同捍衛連江周遭海域海底通訊等基礎設施的安全。地檢署將持續與海巡署密切合作，加強查緝走私、非法入出境、盜取海砂等案件，維護馬祖海域治安與生態環境。

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