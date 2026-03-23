二度酒駕挨罰欠繳被扣押存款 台南77歲翁忙到場繳清

77歲黃姓老翁酒駕挨罰，欠繳罰款共12萬8千元一直拒繳，行政執行署台南分署扣押其銀行存款，黃翁趕緊到台南分署繳清所有罰款。（行政執行署台南分署提供）

1名77歲的黃姓老翁於2024年4月間騎機車行經台南市北區小東路，被市警五分局攔查檢測是在10年內第2次酒精濃度超過規定標準，遭台南市府交通局裁罰9萬元台幣，他逾期未繳；另黃翁欠繳2筆交通罰單3萬8千元，共欠繳12萬8千元交通罰單，行政執行署台南分署扣押其銀行存款，黃翁到場繳清這筆罰款。

黃翁累計欠繳交通罰單金額合計12萬8千元，台南市府交通局移送法務部行政執行署台南分署（下稱台南分署）強制執行。

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台南分署表示，執行人員於2025年11月間收案後，調查發現黃翁名下有銀行存款可供執行，即核發執行命令扣押黃翁存款，銀行回覆足額扣得存款，黃翁於核發收取命令交給台南市府交通局收取之前，他到場將全部罰單欠款一次繳清。

行政執行署最近與台灣戒酒暨酒癮防治中心建立酒癮治療轉介管道，2025年11月14日函請各分署主動將酒防中心衛教文宣與聯絡方式提供給酒駕繳罰款的義務人及親屬，如果義務人有意願的話，各分署可幫忙轉介至台灣戒酒暨酒癮防治中心，以期減少酒癮造成的傷害。

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