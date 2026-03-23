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    「東泰字母哥」歐士綸淪詐團洗錢工具人 開庭認罪庭外對記者「敲火鍋」

    2026/03/23 17:21 記者張文川／台北報導
    國立體育大學球星歐士綸淪詐團幫手被起訴，法院今開庭。（翻攝自UBA官網）

    國立體育大學球星歐士綸淪詐團幫手被起訴，法院今開庭。（翻攝自UBA官網）

    台灣、奈及利亞混血的20歲籃球選手、外型酷似NBA球星G.Antetokounmpo而有「東泰字母哥」綽號的歐士綸，前年9月受詐團高額入職獎金引誘，依其指示申設虛擬貨幣「乙太幣」帳戶，供詐團把詐得贓款洗錢成虛幣，協助隱匿逾130萬元款項，台北地檢署今年1月起訴。台北地院今首度開庭，歐士綸庭內裝乖認罪，並繳回6000元犯罪所得，請求採簡易判決處刑，法官同意。

    退庭後，歐士綸父子卻面露凶光聯手「敲火鍋」阻擋記者拍攝，歐父打飛一名記者的手機，歐士綸也明顯對另一名記者「打手」犯規但沒點掉手機，不過現場沒有裁判吹哨。

    歐士綸身高195公分，目前就讀國立體育大學2年級，於高中籃球聯賽（HBL）時期因長相而被喻為「東泰字母哥」，卻為圖小利而淪為詐騙被害人上百萬元的詐團幫手，球迷質疑其品德操守和犯罪行為，辜負國立大學籃球校隊的形象與培養，也有球迷認為大學校隊更應注重品格與守法教育，球技並非校隊的唯一標準，校方不應視而不見。

    檢警調查，歐士綸2024年9月26日依詐團成員「AMIS人資專員」的指示，申辦MAX、MAICOIN兩個虛幣交易所的帳戶，綁定自己的合作金庫銀行帳戶，隨即將帳戶、密碼提供給詐騙集團使用。詐團成員將詐得的款項匯入歐男合庫帳戶後，再轉換成乙太幣，分別存入2交易所各6顆多，合計12.36顆乙太幣。

    桃園市刑事警察大隊查緝到案，台北地檢署去年3月18日向法院聲請查扣該批乙太幣獲准，去年11月11日舉辦法拍，以134萬元拍定賣出。

    北檢今年1月偵結，認定歐士綸涉犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪，從重依幫助洗錢罪提起公訴，考量歐男尚在就學，因貪圖詐團入職獎金，一時失慮而犯案，請法官審酌是否減輕其刑。北院今首度開庭，歐乖乖認罪，卻在法庭外對在合法採訪區域採訪的媒體記者施暴。

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