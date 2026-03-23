無駕照男騎改裝車遮牌載妹 拒檢違規肆虐台64 遇警亮槍栽了

許男被警方依法送辦。（記者徐聖倫翻攝）

24歲許姓騎士騎著改裝車雙載女友，今凌晨行經新北市五股，被正在執勤的警方發現他遮蔽車牌，許男拒檢還一路違規騎上台64快速道路。警方通報支援，出動優勢警力，最終在成子寮匝道拔槍將許男攔下。警方表示，許男一系列違規將吞近10萬元罰單，另還要吃上公共危險刑責。

據悉，許男沒有機車駕照，他於今日凌晨2時許，騎著遮蔽車牌的改裝機車，載著女友行經五股區新五路二段，撞見正在執行防飆勤務的蘆洲警分局臨檢站。警方看到車牌遮蔽於是攔停，許男竟加速衝過臨檢站拒檢逃逸，一路闖紅燈、逆向、蛇行，最後竟騎上台64快速道路。

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許男為躲避追緝，在台64上依然持續蛇行、超速，警方見狀即刻通報支援警力，最終在成子寮拔槍示警，終將其攔停。警方對許男進行酒測，其酒測值為0，另針對許男多項道路違規、非法改裝等，一共開出8張罰單，總金額高達96600元，並扣車移置。

許男供稱，因為其快不想被拍照所以遮蔽車牌，改裝機車是他的興趣，自知違規改裝太多，所以心虛拒檢逃跑。警詢後，依公共危險罪嫌，將許男移送法辦。

警方拔槍示警，許男當場趴下。（記者徐聖倫翻攝）

許男在台64成子寮匝道被優勢警力攔停。（記者徐聖倫翻攝）

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