高市刑大攜手咖啡店推識詐活動，宣導品「貓咪刑警」吸客參與。（記者黃良傑攝）

為強化民眾識詐進而防詐，高市刑大今（23）日結合民間咖啡業者，運用「黑豹」等貓咪刑警公仔的人氣，吸引民眾掃描QR Code，參加警方「識詐勇者挑戰」線上測驗，就有機會獲得限量版「貓咪刑警」明信片及鑰匙圈。

由於限量版明信片相當搶手，刑警大隊將5隻貓咪刑警，分開至5家咖啡店，單一家咖啡店只提供同一隻貓的明信片，如欲全員到齊集滿5隻貓咪明信片，就必須分別到合作的5間咖啡店，品嚐不同風味的咖啡。

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刑大大隊長鄢志豪表示，咖啡廳是現代都市重要的「第三空間」，民眾停留時間長、交流頻繁，非常適合傳遞生化資訊，透過在地品牌合作，將反詐知識融入休閒場景中，提升民眾閱讀與參與意願，讓識詐觀念自然融入生活，特別挑選5家具代表性的高雄特色咖啡廳為據點，確保活動覆蓋最廣泛的目標族群。

五家與高市刑大合作的咖啡店分別為珈品咖啡、燃木咖啡研究所、路人咖啡4號店、老爸農場、TaMa Café，警方也致贈感謝狀給合作咖啡廳，表達對店家支持警政宣導工作的肯定。

高市刑大表示活動期間，民眾只要前往合作咖啡廳，即可參與「刑事貓咪小隊識詐任務」，包括與角色立牌拍照、領取防詐明信片及掃描QR Code參加「識詐勇者挑戰」線上測驗，完成測驗並達到指定分數者，還可獲得限量「刑事貓咪小隊鑰匙圈」紀念品。

高市刑大攜手咖啡店推識詐，限量貓咪刑警明信片意外爆紅。（記者黃良傑攝）

咖啡店化身反詐宣導據點趣味任務提升識詐意識。（高市刑大提供）

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