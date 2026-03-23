遭警誘捕一審認罪獲減刑 販毒男上訴翻供不認罪反遭重判

劉姓男子明知「喵喵」為列管第三級毒品，仍為牟利透過網路販售毒品咖啡包，並與買家約定面交；未料，警方喬裝成買家交易，當場人贓俱獲。（示意圖）

新竹一名劉姓男子明知「4-甲基甲基卡西酮」（俗稱喵喵）為列管第三級毒品，仍為牟利透過網路販售毒品咖啡包，並與買家約定面交；未料，警方喬裝成買家交易，當場人贓俱獲。新竹地院審理時，劉男坦承犯案並認罪，新竹地院依販賣第三級毒品未遂罪，判處1年10月徒刑，並沒收毒品及作案手機。案經上訴，高等法院審理時，劉男竟全盤否認，害合議庭重新勘驗證據，認定劉男態度惡劣，改重判4年徒刑。

一審判決指出，劉男於2024年8月間，在通訊軟體BAND以暱稱「AJF」發布暗示販毒訊息，並透過Telegram與喬裝買家的警方聯繫，雙方談妥以每包300元價格販售20包毒品咖啡包，並約好交易時間地點。

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同月21日，劉男依約攜帶毒品到場，正欲交付時，警方當場表明身分將其逮捕，並查扣毒品咖啡包及手機等證物，全案因此未遂。

新竹地院審理時，劉男坦承犯行，坦言以每包約250元購入、300元販售，法官依未遂及自白規定減刑，最終判處劉男有期徒刑1年10月，並沒收查扣之毒品咖啡包及作案用手機。

案經上訴，高院合議庭審理時，劉男於上訴後改口否認犯行，甚至在法庭上全盤否認、指控一審證據有問題，連辯護律師都看不下去，再三提醒這樣恐會被判重，但劉男聽不下去，仍一意孤行，害得合議庭重新勘驗證據，耗費許多時間。

合議庭認定，劉男爭執誘捕合法性及自白任意性，已不符合「歷次審判均自白」的減刑要件，原判決減刑適用不當，審酌劉男明知毒品危害重大，仍為賺取價差鋌而走險，且犯後翻供、毫無悔意，認其法紀觀念薄弱，改判有期徒刑4年；至毒品及犯案手機等沒收部分，則認原判決合法，駁回上訴。

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