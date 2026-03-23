驚人巧合！ 百果山命案棄屍地點舊地名「殺人坑」

湯姓死者被棄屍在「待人坑」。（記者顏宏駿攝）

彰化百果山命案，死者陳屍在百果山1條產業道路上，這裡舊稱「殺人坑」，是日治時期的刑場，後來因名字不雅才改為「待人坑」。凶嫌竟選這裡虐殺死者及棄屍，民眾說，歹徒可能有意逃避冤魂追索才找這裡棄屍。

民俗專家廖大乙說，眼睛是人的靈魂之窗，將往生者的眼睛挖出是為了讓冤魂找不到人，避免死者找上門報復，靈魂也不得超生，而遺體「見天」反而會有無形力量引領，替死者討回公道。

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廖大乙表示，凶嫌應該略懂「靈魂之道」。這點也印證在「棄屍現場」，這條產業道週邊稱為「待人坑」，當地許姓民眾說，「待人坑」在日治時期為刑場，原名「殺人坑」，後因諧音且名稱不雅而改為「待人坑」。

在押2名主嫌張男（57歲）、吳男（49歲），一住埔心、一住田尾，都與員林有地緣關係，是否刻意選「待人坑」，來躲避冤魂追索，不得而知，但警方在遺體被發現後，就在「待人坑」1支監視器找到他們開的車子，進而鎖定凶嫌，一夥人不到12小時就先後落網，恰如廖大乙所說，只要遺體「見天」反而會有無形力量引領，替死者討回公道。

凶嫌在遺體被發現不到12小時，先後落網。（圖由警方提供）

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