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    首頁 > 社會

    不滿勞保未退保 北市服飾店遭前員工「蛋洗」

    2026/03/23 13:26 記者陸運鋒／台北報導
    黃女不滿之前任職的服飾店，沒有將勞工保險退保，竟朝店家櫥窗丟擲雞蛋。（記者陸運鋒翻攝）

    黃女不滿之前任職的服飾店，沒有將勞工保險退保，竟朝店家櫥窗丟擲雞蛋。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市1名黃姓女子因不滿之前任職的服飾店，一直沒有將勞工保險退保，導致權益受損，竟拿了2盒雞蛋朝店家櫥窗丟擲，並大聲喧嘩表達不滿，大安警分局獲報派員趕抵了解後，才知是起勞資糾紛，隨後將黃女帶回偵辦。

    警方調查，48歲黃女在去年期間，至台北市大安區忠孝東路4段某服飾店任職，且於去年9月離職，店家依規定將薪資結算，但黃女認為32歲古姓負責人，未將勞工保險退保，雙方為此還開了協調會協商。

    據知，黃女一直認為店家沒有將事情處理好，導致權益受損，因此在上週二（17日）晚間6時許前往服飾店外，朝店門口櫥窗丟了10多顆雞蛋表達不滿，店家見狀後連忙報案。

    警方今指出，獲報該服飾店有民眾鬧事後派員到場，一見到黃女情緒相當激動，隨即將其帶回派出所了解，才得知是勞保問題所衍生糾紛，由於店家提出告訴，警詢後將黃女依公然侮辱、誹謗及恐嚇等罪嫌函送台北地檢署偵辦。

    警方呼籲，民眾如有糾紛應循合法管道理性處理，切勿以情緒性行為影響公共秩序或觸法。

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