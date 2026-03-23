為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    百果山命案死者被挖眼削皮 民俗專家：讓他沒臉見祖宗

    2026/03/23 13:07 記者顏宏駿／彰化報導
    湯男被發現陳屍百果山產業道路旁。（民眾提供）

    湯男被發現陳屍百果山產業道路旁。（民眾提供）

    彰化百果山命案，死者臉皮被割爛，整面全被削掉，雙眼還被挖空，猶如骷髏頭，死狀甚慘。這種施虐手法猶如影集中南美洲大毒梟對待叛徒的翻版，如今竟出現在台灣，連辦案員警都感到不寒而慄。

    民俗專家廖大乙說，台灣民俗上將對方眼睛挖出是為了讓冤魂找不到人，避免死者找上門報復，靈魂也不得超生，把臉皮削掉，是讓死者沒臉見人。一旦遺體「見天」反而會有無形力量引領，替死者討回公道。

    該案死者被毀容、挖眼珠，警方也大為驚駭，均稱「從未見過如此凶狠的殺人手法」，但在押的張男、吳男對削臉皮、挖眼珠均否認其所為，而交保的黃男、吳女都稱「我人在車上，什麼都不知道」，2人3萬元交保。

    凶嫌等人對於毀容、挖眼珠均不透露口風，但張男的妻子吳女說，20日凌晨先生撂人去找台中死者，她脫口說出，擔心「先生會情緒大暴走」才會跟出去。可見張男平時情緒容易失控，是否死者生前激怒張男，才做出一連串凌虐的手段，警方還要進一步調查。

    警方表示，死者究竟是死後被削臉皮、挖眼珠，還是生前被凌遲、加工虐殺，都關係未來檢方量刑的輕重，但被告對此均不承認或說不知道，對此，需要法醫解剖驗屍以及傳喚更多相關人到案說明，才能釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播