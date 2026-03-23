百果山命案死者被挖眼削皮 民俗專家：讓他沒臉見祖宗

湯男被發現陳屍百果山產業道路旁。（民眾提供）

彰化百果山命案，死者臉皮被割爛，整面全被削掉，雙眼還被挖空，猶如骷髏頭，死狀甚慘。這種施虐手法猶如影集中南美洲大毒梟對待叛徒的翻版，如今竟出現在台灣，連辦案員警都感到不寒而慄。

民俗專家廖大乙說，台灣民俗上將對方眼睛挖出是為了讓冤魂找不到人，避免死者找上門報復，靈魂也不得超生，把臉皮削掉，是讓死者沒臉見人。一旦遺體「見天」反而會有無形力量引領，替死者討回公道。

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該案死者被毀容、挖眼珠，警方也大為驚駭，均稱「從未見過如此凶狠的殺人手法」，但在押的張男、吳男對削臉皮、挖眼珠均否認其所為，而交保的黃男、吳女都稱「我人在車上，什麼都不知道」，2人3萬元交保。

凶嫌等人對於毀容、挖眼珠均不透露口風，但張男的妻子吳女說，20日凌晨先生撂人去找台中死者，她脫口說出，擔心「先生會情緒大暴走」才會跟出去。可見張男平時情緒容易失控，是否死者生前激怒張男，才做出一連串凌虐的手段，警方還要進一步調查。

警方表示，死者究竟是死後被削臉皮、挖眼珠，還是生前被凌遲、加工虐殺，都關係未來檢方量刑的輕重，但被告對此均不承認或說不知道，對此，需要法醫解剖驗屍以及傳喚更多相關人到案說明，才能釐清。

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