染毒外甥討錢不成當街殺害陶晶瑩高中恩師 國民法庭判無期徒刑

39歲染毒男子朱禹治3年前因縱火燒家被逐出家門，至76歲阿姨、中山女中退休國文老師譚家化住處外借錢遭拒，竟持水果刀猛刺阿姨多刀，命中心臟當場死亡。 （記者鄭景議翻攝）

39歲染毒男子朱禹治3年前因縱火燒家被逐出家門，至76歲阿姨、中山女中退休國文老師譚家化住處外借錢遭拒，竟持水果刀猛刺阿姨多刀，命中心臟當場死亡，朱男留在現場蹺著二郎腿抽菸冷眼看著警消到場處理；士林地院國民法官法庭上週開庭時，檢察官朗讀著家屬思親的信件時，朱男竟然聽到打瞌睡，士院今天宣判，依殺人罪將朱男判處無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

譚家化是台北市高中國文名師，在中山女中育才無數，也是藝人陶晶瑩的恩師。上週五開庭時，譚老師的丈夫和3名兒女接力表示意見，都表達不願原諒朱男，希望國民法官將他判處無期徒刑。

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判決指出，2023年11月29日上午10時許，朱男搭車到阿姨家社區主要道路旁的巷弄埋伏，見譚婦出門，朱男上前攔阻問「阿姨妳好」、「有沒有錢可以匯款給我」，被阿姨拒絕後，竟發狂抓著她頭髮拖行於地，阿姨尖叫高呼救命仍被拖行，朱男左手抓她頭髮、右手拿出暗藏的水果刀，正面接連刺向阿姨胸口多刀，其中一刀由左下胸11點鐘刺入，再斜割至5點鐘方向，以「由左往右、下往上移動軌跡」穿過肋骨前側、刺穿右心室，為致命傷。

路人聽到慘叫聲，靠近而出聲嚇阻，朱男才停手，阿姨不支倒下，路人報警，街坊眾人對朱男鬧事早已熟知，合力包圍朱男，喝令他「不准走，等警察來」，朱男只能留在現場，坐在路旁緣石上翹腳抽菸，警方到場將他立即逮捕，他第一時間答稱因缺錢花用，向阿姨索討5、6萬元周轉金，阿姨不肯才持刀攻擊；阿姨當場大出血失去生命跡象，被送醫急救，終因左胸銳氣傷、穿透右心室及心室中膈，心臟衰竭死亡。

據悉，朱男家境富裕，家族經營科技公司，但他染上毒品，情緒不穩，2023年曾經縱火燒家，被家人逐出家門，居無定所；死者譚婦和其丈夫都是退休教師，兩家住內湖環山路同一個社區，朱男曾數度向譚婦尋求金援，譚婦也曾數度私下掏錢幫助朱男，不料竟死於忘恩負義的「白眼狼」。

上週五開庭時，譚的丈夫秀出1999年家人和朱男家人同遊捷克的照片表示，他內心很糾結，妻子這麼好的人怎麼會是這麼悲慘的下場，她生前還在行善、幫助口足畫家，他認為朱男是精心設計的謀殺，故意將妻子拖行到排水溝蓋旁再出刀殺人，加速妻子失血流進排水口，並稱朱男先前縱火後辯稱要自焚是托詞，「把汽油倒在自己身上會燒不死嗎？怎麼會只1、2度燒傷，他其實是想燒死我們社區的人」。

譚老師的女兒哽咽著說，她現在隨身帶著母親的計步器到世界各地，要替媽媽走完每天8000步的路，母親遇難對她而言是撕心裂肺的痛，想像著媽媽當時有多害怕、有多痛，她現在走在路上會擔心隨時有人過來刺她一刀，如今當她遇到幸福、開心的事，內心都會冒出「你這樣開心？妳不難過對嗎？」的聲音，請法官看向被害人家屬席，「看見我們的傷痛、聽見我們的哭泣」。

譚的兒子說，看見朱男在案發現場蹺腳抽菸的照片，家屬只要求法院最基礎的「天地良心」，若人死後仍有知覺，母親的感受必會籠罩整個法庭；另一兒子說，母親在急診室時，朱的母親說「對不起，阿姨是代我而死」，家人都處在無限的後悔中，真正需要法院撫慰、救讀的是被害人和家屬，不是被告，希望法院能以正義的判決撫慰人民。

士林地檢署2024年3月依照殺人罪嫌起訴朱男，適用國民法官法，朱男現仍在押，他曾聲請不採行國民法官制，但被合議庭拒絕。上週國民法官庭密集審理5天，今天宣判無期徒刑。

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