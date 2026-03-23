雲檢破獲跨境博弈洗錢集團 1年金流330億、逮20人

警方攻堅逮人。（圖由雲林地檢署提供）

雲林地檢署指揮刑事局及多縣市警方破獲以九州博弈集團為首的跨境博弈洗錢集團，透過溢繳數百萬卡費到刷卡手的人頭帳戶中，再到澳門地區賭場透過換取賭場籌碼方式洗錢，警方逮捕30歲廖姓主嫌等10多人，1年內不明金流高達330億元，全案偵查終結今（23）日依涉嫌違反洗錢防制法起訴。

雲林地檢署接獲刑事局情資，指有不法集團透過精密分工與跨境操作，大量招募刷「大洗水手」（刷卡手）到國外進行洗錢，涉案金額龐大，由檢察官林柏宇、蔡少勳共同指揮偵辦，經過搜證掌握集團動向後，發動多波查緝行動，逮捕廖嫌等20人。

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雲檢表示，該集團的37歲陳嫌及36歲林嫌與經營跨境賭博情資分享群組的廖嫌及熟悉賭場事務的46歲周嫌合作，研究出特殊跨境洗錢手法，先招募跨境大洗水手前往澳門，再把不法賭博所得匯入大洗水手的帳戶，作為信用卡費預繳金，藉此提高名下信用卡刷卡額度。

接著由大洗水手拿著具有高額刷卡額度的信用卡到澳門賭場，利用賭場有高額現金儲備及不會嚴格審查客戶金流的特性，在賭場內刷卡方式兌換籌碼，佯裝要在場內賭博，實則未參與賭博或只是小賭後，隨即把籌碼退回賭場轉洗為澳門地區合法貨幣，或直接交給集團組織不詳成員，其中1名成員10天就刷卡1900萬元。

雲檢指出，經清查該集團透過這套跨境洗錢方法從2024年中至2025年約1年，各帳戶不明金流高達330億元，實際查扣現存帳戶內2.57億元，另在執行中扣得200萬元、手機數支、點鈔機2台及數10張信用卡。

警方在現場查獲大筆現金。（圖由雲林地檢署提供）

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