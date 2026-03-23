為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    竹聯幫成員撂人砸禮儀公司辯停車糾紛 警方懷疑搶生意將追查

    2026/03/23 12:04 記者陸運鋒／台北報導
    台北市懷愛館旁一間禮儀公司遭砸，警方拘提顏姓主嫌（左1）等人。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市懷愛館旁一間禮儀公司遭砸，警方拘提顏姓主嫌（左1）等人。（記者陸運鋒翻攝）

    竹聯幫和堂成員顏姓男子昨撂來潘姓男子等人，闖入台北市懷愛館（原第二殯儀館）旁一間生命禮儀公司，持棍棒猛砸後逃逸，大安警分局獲報成立專案小組追查，昨晚陸續將顏嫌等8人拘提到案，而顏嫌自稱是日前停車糾紛感到不滿，但警方懷疑說詞避重就輕，不排除是搶生意或其他利益衝突引發，將持續深入追查。

    警方調查，竹聯幫和堂31歲顏姓成員昨天早上10時許，撂來潘姓、李姓、戴姓男子等8人，分乘3台汽車前往大安區辛亥路三段懷愛館旁，眾人一下車後就持球棒衝進該間禮儀公司，二話不說一陣猛砸，犯案後搭計程車及駕車逃逸，整個過程約1分多鐘左右。

    據知，警方獲報趕抵現場時，禮儀公司大門玻璃、冷氣、電腦及監視器等均被砸毀，所幸沒有傷及他人，而45歲呂姓負責人則表示，近期並未與人有債務或其他糾紛，對於被砸店也感到不解。

    警方專案小組報請台北地檢署指揮偵辦，擴大調閱監視影像追查，迅速鎖定嫌犯身分及車號，於昨晚6時許，先將主嫌顏男及潘姓、李姓及戴姓共犯等4人拘提到案，隨後昨晚9時許，再度將黃姓共犯等4人拘提到案，查扣棍棒等證物。

    顏男供稱不滿日前赴懷愛館參加告別式時，將車輛停放在該禮儀公司出入口，因此遭到驅離感到不滿，才會揪眾砸店洩憤，但警方對此說法存疑，懷疑可能是該禮儀公司生命會館分食殯葬大餅，導致其他業者利益受到影響，委託黑幫成員「辦事」砸店，警詢後將顏等8人依組織犯罪防制條例、毀損、恐嚇及妨害秩序等罪嫌偵辦，將擴大追查幕後是否有其他人指使。

    警方查扣作案球棒及榔頭等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    警方查扣作案球棒及榔頭等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播