竹聯幫成員撂人砸禮儀公司辯停車糾紛 警方懷疑搶生意將追查

台北市懷愛館旁一間禮儀公司遭砸，警方拘提顏姓主嫌（左1）等人。（記者陸運鋒翻攝）

竹聯幫和堂成員顏姓男子昨撂來潘姓男子等人，闖入台北市懷愛館（原第二殯儀館）旁一間生命禮儀公司，持棍棒猛砸後逃逸，大安警分局獲報成立專案小組追查，昨晚陸續將顏嫌等8人拘提到案，而顏嫌自稱是日前停車糾紛感到不滿，但警方懷疑說詞避重就輕，不排除是搶生意或其他利益衝突引發，將持續深入追查。

警方調查，竹聯幫和堂31歲顏姓成員昨天早上10時許，撂來潘姓、李姓、戴姓男子等8人，分乘3台汽車前往大安區辛亥路三段懷愛館旁，眾人一下車後就持球棒衝進該間禮儀公司，二話不說一陣猛砸，犯案後搭計程車及駕車逃逸，整個過程約1分多鐘左右。

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據知，警方獲報趕抵現場時，禮儀公司大門玻璃、冷氣、電腦及監視器等均被砸毀，所幸沒有傷及他人，而45歲呂姓負責人則表示，近期並未與人有債務或其他糾紛，對於被砸店也感到不解。

警方專案小組報請台北地檢署指揮偵辦，擴大調閱監視影像追查，迅速鎖定嫌犯身分及車號，於昨晚6時許，先將主嫌顏男及潘姓、李姓及戴姓共犯等4人拘提到案，隨後昨晚9時許，再度將黃姓共犯等4人拘提到案，查扣棍棒等證物。

顏男供稱不滿日前赴懷愛館參加告別式時，將車輛停放在該禮儀公司出入口，因此遭到驅離感到不滿，才會揪眾砸店洩憤，但警方對此說法存疑，懷疑可能是該禮儀公司生命會館分食殯葬大餅，導致其他業者利益受到影響，委託黑幫成員「辦事」砸店，警詢後將顏等8人依組織犯罪防制條例、毀損、恐嚇及妨害秩序等罪嫌偵辦，將擴大追查幕後是否有其他人指使。

警方查扣作案球棒及榔頭等證物。（記者陸運鋒翻攝）

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