批司法接不住高風險少年 割頸案死者父：10大過即應送中介學校

新北割喉案被害人父親楊爸，今日出席立法院教育委員會公聽會主張，只要累積10大過就應該送中介學校。（記者林曉雲攝）

新北市國中生割頸案，被害人的父親「楊爸」，以清水高中家長代表楊江謀身份，今（23）日出席立法院教育委員會「校園安全與受教權的平衡」公聽會，他直批，「司法接不住這些小朋友，結果要我們受害者來接住，這是很荒唐的一件事」；他主張只要累積10大過、有帶過刀到學校的學生，都應該直接送中介學校。

司法院少年及家事廳長鍾宗霖坦言少年司法制度仍有改革空間，並向楊爸致歉，強調已成立專案小組檢討缺失，將從制度透明、風險評估與跨體系合作三面向推動精進，目前約9成案件屬保護事件、僅一成進入刑事程序，主因在於「少年事件處理法」採分流與審前調查機制，加上隱私保護限制資料公開，未來將朝去識別化方向開放，以利研究與監督。

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楊爸痛批教育與司法體系各自為政、缺乏橫向聯繫，導致高風險少年未被妥善承接，最終釀成悲劇，他聽到很多人說高風險學生，實在聽的很生氣，兩個加害人就是高風險學生，郭生就是少觀所出來，去了一般學校，這是對的嗎？現在的獎懲制度，是在幫黑道找合適的人選，現在的記過處分，感覺是他們的「徽章」，也就是他們的投名狀，反而成了嘉獎。

楊爸表態支持設立中介學校，但主張累積10大過就應該送中介學校，強調10大過應該已經給了很多改過的機會，讓多次偏差行為學生離開一般校園接受輔導與管教，不要讓他們繼續在一般學校為非作歹，而一旦有學生跟老師嗆聲，老師不用上課，其他20多個學生受教權受影響。

此外，楊爸呼籲應強化教師管教權與校園安全機制，包括允許必要的安全檢查措施，以及在全國的教室設置緊急求救鈴，提升突發事件的應變能力，「不怕一萬，只怕萬一」，希望教育部能編列這個預算。

鍾宗霖表示，在制度改善上，司法院已研擬量刑參考原則，強化裁判透明度，並整合教育、社政與警政資源，強化保護管束機制，另已建立全國統一風險評估量表，將少年分為低、中、高風險，目前每月約680名高風險少年接受輔導，其中約36人風險降低，顯示初步成效。

針對「國民轉介教育條例草案」，鍾宗霖表示，認同高暴力、頻繁霸凌與攜帶危險器械等指標，但提醒強制安置涉及人身自由與受教權，須審慎評估合憲性。

司法院少年及家事廳長鍾宗霖坦言少年司法制度仍有改革空間，並向楊爸致歉，強調已成立專案小組檢討缺失。（記者林曉雲攝）

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