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    首頁 > 社會

    連鎖醫美中心詐騙團隊全是密醫 1年狂撈千萬10人起訴

    2026/03/23 11:52 記者蔡清華／高雄報導
    橋頭地檢署獲報發動搜索，查扣相關資料及醫療器材。（記者蔡清華翻攝）

    橋頭地檢署獲報發動搜索，查扣相關資料及醫療器材。（記者蔡清華翻攝）

    橋頭地檢署偵破醫美詐欺集團，在北、高連鎖開業的3家醫美診所，醫療團隊10人全是密醫，涉嫌自中國輸入禁藥、及仿冒醫療器材，不法執行醫美醫療業務，1年狂撈近千萬元，彭姓主嫌等10名被告被依組織犯罪條例、詐欺、醫師法等罪嫌偵結起訴。

    檢方獲報彭等人承租高雄市左營區博愛二路、台北市中山區林森北路及新北市新店區寶橋路大樓作為流動工作室，違法經營醫學美容醫療業務，並從中國輸入仿冒之醫療器材及藥品從事密醫行為，橋頭地檢署指派主任檢察官蘇恒毅、檢察官莊承頻指揮偵辦，2024年9月發動搜索，傳喚彭姓主嫌及多名證人到案說明。

    檢方並查扣超音波治療儀、肌膚之光注射系統、冷凍融脂等多台列管醫材及藥品，進一步查出，所使用的「超音波治療儀」為自中國輸入的仿冒品，且列管藥品均違法輸入，彭姓主嫌犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

    經查，被告彭姓主嫌2023年10月間，與徐姓等其餘9名被告共同組成醫美詐欺集團。醫療團隊均未取得合法醫師資格，輸入禁藥及醫療器材，以Instagram 在網路上打廣告，誘使顧客前往被告指定之處所進行美容醫學，而違法執行醫療業務。

    經統計，集團犯罪所得共計994萬餘元；另被告陳另於其住處等地私自經營醫美工作室，為客戶施打點滴、肉毒、玻尿酸、膠原蛋白增生劑等非法醫療行為，獲利300萬元。

    檢方查扣仿冒醫療器材。（記者蔡清華翻攝）

    檢方查扣仿冒醫療器材。（記者蔡清華翻攝）

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