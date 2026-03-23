桃園女駕駛闖紅燈 「熊貓」遭撞飛送醫

自小客車闖紅燈，撞倒熊貓外送員。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市桃園區永安路與永安北路口，21日中午12點多發生交通事故，「熊貓」外送員慘遭闖紅燈自小客車撞飛，外送員倒地受傷，送醫治療，機車碎片四散，經酒測雙方皆無酒駕情形，肇事責任由警方釐清，有網友表示，該路口過去也曾發生類似車禍，到底是有多愛闖紅燈。

蔡姓女子當時駕駛自小客車，沿桃園區永安路往大竹方向直行，行經永安路及永安北路口時闖越紅燈，撞倒沿永安北路往永安路方向直行的張姓外送員，撞擊力道之大，騎士倒地滑行受傷，機車碎片四散。

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據悉，該路口永安北路端較為狹窄且兩側都有民宅，車輛停等線也較為退縮，騎士在紅燈轉綠燈時前行，到路口發現闖紅燈自小客車已來不及。

警方獲報立即趕抵現場疏導交通，並協助騎士送醫治療，經實施測試雙方均無酒精反應，後續肇事責任由警方釐清中，也呼籲汽機車駕駛人行經路口，應遵循號誌標誌行駛，切勿違規影響其他用路人行車安全。

自小客車闖紅燈撞倒熊貓外送員，車頭也因此凹陷毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

熊貓外送員遭闖紅燈自小客車撞倒受傷，機車碎片四散。（記者鄭淑婷翻攝）

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