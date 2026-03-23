「溢繳卡費」赴澳門買籌碼套現 九州娛樂城等博弈團洗錢逾330億

警方解送廖姓、周姓主嫌。（記者姚岳宏翻攝）

國內知名的「九州娛樂城」等博弈洗錢集團，看準跨境金流漏洞，安排民眾前往澳門賭場，以刷卡購買鉅額籌碼的方式進行洗錢，詐團先將不法資金以溢繳卡費的方式匯入信用卡帳戶，藉此大幅提高刷卡額度，再由車手飛往澳門瘋狂刷卡套現，將境內黑錢成功轉移至海外，檢警初估洗錢金額逾新台幣330億元，警方循線逮31歲廖姓主嫌等20人，查扣超過2.3億元的涉案帳戶餘額與現金，依洗錢防制法移送地檢署偵辦。

刑事警察局日前分析反詐騙系統資料庫，發現大量涉及博弈與詐騙的警示帳戶資金，異常匯集至特定人士帳戶，經檢警逐一清查，確認這些高達上百億元的龐大資金，主要來自九州娛樂城等博弈集團，不法集團為了隱匿與移轉龐大的犯罪所得，特意吸收具備旅遊業背景的嫌犯擔任幹部，精心策劃這套全新且複雜的跨境洗錢劇本。

請繼續往下閱讀...

警方說，洗錢作業分工極為細膩，首先由「存款手」負責將博弈等不法資金，以現金或轉帳方式存入「刷卡手」的銀行帳戶來溢繳卡費，接著，刷卡手便搭機前往澳門，在賭場內大量刷卡購買籌碼，最後交由早已在賭場內接應的集團幹部，將籌碼直接收受或兌現為港幣。刷卡手不僅協助洗錢，甚至還從中賺取了高額的信用卡海外消費紅利點數。

雲林地檢署檢察官指揮刑事局及全台多個地方警察局，於台北、新北、桃園、台中、彰化及高雄等地展開多波掃蕩。專案小組成功將31歲廖姓與周姓主嫌等20人逮捕歸案。警方在查緝行動中，除了扣押涉案銀行帳戶內超過2.3億元的餘額，也查扣了外幣與現金約262萬餘元、點鈔機及大批涉案信用卡。

警方呼籲，政府為全面阻斷犯罪金流，已經多次修正洗錢防制法，民眾切勿因為貪圖小額利差或信用卡的回饋點數，而輕易接受來路不明的資金，或是答應替他人代為刷卡消費，否則將面臨嚴重的刑事責任及鉅額罰金。

警方攻堅現場點鈔。（記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法