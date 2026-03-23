嘉義縣非法掩埋場爆炸3救災人員受傷 消防局協助後續事宜

嘉義縣一處私有地遭掩埋不明物質，消防員射水時發生爆炸，造成3人受傷。（嘉義縣消防局提供）

嘉義縣水上鄉三界村三界埔第18號公墓附近一處私有土地，遭非法掩埋廢棄物，今天凌晨2點多發生火警，救災人員在射水時土裡掩埋的不明物質發生爆炸，造成2名消防員及1名替代役男受燒燙傷送醫，嘉義縣消防局表示，已先給予公傷假休養恢復，治療期間由專人於醫院協助相關事宜，後續協助心理諮商及給予傷病慰問金等資源。

嘉義縣消防局表示，今天2點47分獲報火警，救災人員前往滅火，火警現場疑似有不明物質分佈，造成射水後有產生明火，造成36歲及30歲2名消防隊員手部燒燙傷，1名18歲替代役男臉部及手部燒燙傷，救護人員給予緊急處置，並送往嘉義市聖馬爾定醫院及嘉義長庚醫院救治。

請繼續往下閱讀...

嘉義縣消防局呼籲民眾，不要隨意棄置廢棄物，以免造成意外事故發生，對於本次受傷的消防員及替代役本局先給予公傷假休養恢復，治療期間由專人於醫院協助相關事宜，後續協助心理諮商及給予傷病慰問金等資源。

現場持續有燃燒情形。（嘉義縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法