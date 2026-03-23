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    醉男台鐵車廂施暴、狂飆三字經 桃園站被拉下月台辯「沒有無理找人麻煩」

    2026/03/23 10:42 記者鄭淑婷／桃園報導
    男子坦言辯稱有喝酒，但辯稱不會無理找人麻煩。（記者鄭淑婷翻攝）

    男子坦言辯稱有喝酒，但辯稱不會無理找人麻煩。（記者鄭淑婷翻攝）

    台鐵115次自強號列車昨（22）日晚間9點多準備進入桃園站時，車上有男子疑似酒後與旅客發生口角，甚至涉嫌一度衝向前施暴，所幸及時被旁人拉走、制止，仍口出惡言，最後在桃園站被拉下車，鐵路警察趕抵時情緒仍然激動、持續辱罵三字經，辯稱「我有喝酒沒錯，但我不會無理去找人家麻煩」，警方後續依社會秩序維護法裁處。

    事發在115次列車11車廂，當時列車幾乎滿座且有許多站立旅客，男子明顯有喝酒情形，疑似因列車晃動不慎碰撞到其他旅客引發口角，只見男子不斷辱罵、挑釁，甚至衝上前對旅客施暴，旁人不斷勸阻、將他拉住喊「好了！好了」，男子持續惡言相向，列車進入桃園站後，旁人將他拉下車。

    男子在月台時仍情緒激動，鐵警獲報趕抵時他持續口出三字經，辯稱他「我有喝酒沒錯，但我不會無理去找人家麻煩」，許多旅客目睹離譜的衝突，紛紛拍下影片PO網。

    鐵警表示，員警獲報抵達時已無衝突，經瞭解是旅客因列車晃動，不慎碰撞其他旅客進而產生口角，後續有旅客將現場影片上傳社群媒體，經警方勘查得知，該名旅客於列車上疑似有加暴行於人的行為，將依社會秩序維護法第87條第1項第1款調查裁處。

    ☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒，禁止酒後駕車☆

    男子被拉下桃園站月台，情緒仍十分激動。（記者鄭淑婷翻攝）

    男子被拉下桃園站月台，情緒仍十分激動。（記者鄭淑婷翻攝）

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