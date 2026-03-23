田山盛國涉辱記者「司法妓女、跟檢察長開房間」 不起訴理由曝

抗議魔人田山盛國。（資料照，記者廖振輝攝）

「抗議魔人」田山盛國去年間，因在台北地檢署及國防部大門前，對《鏡電視》採訪團隊發表不當言論並拍攝對方影像上傳，相關記者因此提告公然侮辱、誹謗、強制罪及違反個人資料保護法。檢方偵結認定，田山盛國相關行為屬言論自由範疇，且未達強制罪構成要件，作出不起訴處分。

北檢不起訴書指出，《鏡電視》及張姓記者、胡姓攝影師指控，田山盛國去年4月14日在北檢大門前，以「妓女」、「跟檢察長開房間」等不堪言詞辱罵記者；另於同月25日在國防部門前，對阮姓記者叫囂「不要臉」、「下流」，步步進逼影響採訪，並將拍攝畫面上傳至YouTube等平台，涉嫌侵害肖像權及名譽。

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檢方認為，田山盛國雖使用「鏡檢」、「司法妓女」等尖銳字眼，但其言論針對《鏡電視》與北檢之間關係提出質疑，屬對公共事務評論，性質上為主觀價值判斷；但依刑法第311條第3款規定，對於可受公評之事所為善意評論，縱使內容令人不快，仍受言論自由保障，難認構成誹謗罪。

至於妨害採訪部分，檢方勘驗現場錄影畫面後認定，田山盛國與記者對話時間約20秒，過程中未接觸記者身體或攝影設備，雖有逼近動作，但尚未達「強暴或脅迫」程度，也難以認定構成強制罪。

針對上傳影片部分，田山盛國辯稱，影片原設定為私人觀看，但隨後遭不詳第三人轉傳。檢方認為，拍攝地點屬公共場所，且查無積極證據顯示其具有損害他人之意圖，與個人資料保護法第41條所定犯罪構成要件不符。

檢方主張，田山盛國言論雖屬激烈，但基於個人政治立場所為評論，客觀上對告訴人意思決定自由的影響甚微，且無其他積極證據足認其涉有犯罪事實，依刑事訴訟法第252條第10款規定，予以不起訴處分。

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