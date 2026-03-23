收到性愛影像別亂傳！ 男子上傳LINE群組「分享」判3月

基隆地院近日審結，認定劉、陳二人觸犯妨害性隱私及不實性影像罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

南部一名女子拍下性愛影像後，遭人外流。基隆一名劉姓男子去年收到該影像後，與陳姓網友分享，陳男卻將影像又傳至LINE群組中。被害女子友人在群組內發現後，轉知當事人，被害人憤而提告。警方循線揪出2人，將其移送法辦。基隆地院近日審結，認定劉、陳二人觸犯妨害性隱私及不實性影像罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金。

檢警調查，被害女子拍下性愛影像後，遭到外流，去年2月間，輾轉被劉男取得，隨後又傳給陳姓男子。而陳男將影片轉傳至性愛影片分享群組，事後又被轉傳到5個群組，因影像中清晰可見被害女子樣貌及身體特徵，碰巧被女子友人發現，轉知對方。被害女子氣憤之餘，決定提告。

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警方循線追查發現，劉男居住在基隆，而陳男則居住在台北，但該影片是由劉男傳給陳男，發生地隸屬於基隆地檢署，因此將案件移送給基隆地檢署偵辦。

劉、陳二人應訊時，坦承有轉傳女子的影像，其中陳男更坦言將影片傳至5個相關LINE群組。

檢察官認為，劉、陳二人所為已涉犯未經他人同意而無故重製及散布他人性影像、散布猥褻物品等罪，應已較重的無故散布他人性影像罪嫌處斷，將兩人起訴。

法官審理後則認為，兩人並非將實體物品影像散發傳布於公眾或他人，劉男將影像傳給陳男後，陳男再將性影像傳送至LINE群組，該行為應觸犯未經他人同意無故以他法供人觀覽性影像罪。

法官考量2人有意與被害人調解，但被害人不願接受，且兩男無前科素行，家境小康，故依觸犯未經他人同意無故以他法供人觀覽性影像罪，判處2人，有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

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