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    首頁 > 社會

    高雄大港阿嬤爆紅 鳳山阿嬤「記憶迷航」也令人莞爾

    2026/03/23 09:38 記者陳文嬋／高雄報導
    警方化解陳黃阿嬤「記憶迷航」，陳黃阿嬤開心比讚。（民眾提供）

    警方化解陳黃阿嬤「記憶迷航」，陳黃阿嬤開心比讚。（民眾提供）

    高雄大港阿嬤爆紅，鳳山阿嬤也很「古錐」！鳳山區陳黃阿嬤外出買菜返程，以為機車不翼而飛，經過警方抽絲剝繭，阿嬤才想起來今天是騎腳踏車出門，警方也協助阿嬤找到機車，並護送阿嬤回家，化解阿嬤「記憶迷航」，阿嬤開心比讚，令人莞爾。

    一位網友帶高齡90歲阿嬤朝聖大港開唱，阿嬤竟然開心與年輕人跳舞狂歡，嗨到「不想回家」，可愛畫面網路流傳爆紅。

    鳳山80歲陳黃阿嬤外出買菜，返程找不到機車，焦急向警方報案，指稱機車停放光遠路與光遠路70巷口，買完菜才發現不翼而飛，語氣中滿是慌張與不安。

    警方據報到場後，先耐心安撫阿嬤情緒，陪她回想出門買菜經過，阿嬤堅稱騎機車外出，還描述停放位置，警方四處於周邊尋找，始終未發現機車蹤影。

    經過警方抽絲剝繭、細心詢問下，阿嬤逐漸回想事情經過，突然靈光一閃，想起今天是騎腳踏車出門買菜，並非騎機車，這才恍然大悟，記憶斷片又恢復模樣令人莞爾。

    警方隨後協助阿嬤找到機車，化解阿嬤「記憶迷航」，原本緊張氣氛，瞬間轉為輕鬆，阿嬤也開心笑了，警方貼心護送她平安返家，阿嬤對於警方耐心與熱心頻頻致謝，直呼「不好意思，讓警察這麼辛苦！」。

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