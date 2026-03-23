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    首頁 > 社會

    2名少年打球發生口角 其中1人父親趕來打人慘送辦

    2026/03/23 09:35 記者歐素美／台中報導
    被打少年的家長在網路po文，希望目擊者提供影片等協助釐清當時發生狀況。（擷取自臉書「豐原好康聯盟社團」）

    被打少年的家長在網路po文，希望目擊者提供影片等協助釐清當時發生狀況。（擷取自臉書「豐原好康聯盟社團」）

    昨天下午5點多，2名少年在台中市豐原區南陽公園打籃球時發生口角，不料，其中一人通知父親到場，該名家長竟毆打另名少年，並出言恐嚇，甚至要求被打少年下跪，民眾見狀報案，豐原警分局昨通知男子到案，全案依少年事件處理法及傷害罪、恐嚇罪，函送台中地方檢察署偵辦。

    豐原警分局表示，豐東派出所是在昨晚6點多接獲報案指稱，豐原區南陽公園籃球場疑似發生糾紛，現場有肢體推擠情形。員警立即到場，經瞭解，2名15歲的少年因打籃球發生口角推擠，但並未打架，，其中一名少年通知其父親到場處理，傅姓男子（42歲）到場後，即毆打另名少年，並出言恐嚇，經現場民眾發現並報警處理後，警方隨即介入。

    被害少年經家長陪同前往醫院驗傷，並至豐原警分局提出告訴，警方昨晚10點通知傅男到案說明，全案依少年事件處理法及傷害罪、恐嚇罪，函送台中地檢察署偵辦。

    被打少年的家長在網路po文，尋找當晚目擊民眾，以協助提供相關影片或說明當時的實際狀況。家長表示，小孩在公園打籃球，與另一位小朋友發生口角爭執，過程中只有言語衝突，他的小孩並未動手，對方找父親到現場，該名家長到場後情緒激動，竟用手機敲打他孩子的頭部，甚至要求孩子下跪，這樣的行為已經對孩子造成驚嚇與心理壓力。

    豐東派出所所長廖俊強呼籲，民眾遇有糾紛應循理性、合法途徑解決，切勿以暴力相向，對於任何形式的暴力行為，警方將嚴懲不貸，全力維護市民安全生活環境。

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