為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄大港開唱三度發生酒醉事件 1大叔大港橋旁醉倒

    2026/03/23 09:00 記者黃良傑／高雄報導
    高雄大港開唱三度發生酒醉事件 又1大叔大港橋旁醉倒打盹。（民眾提供）

    高雄大港開唱三度發生酒醉事件 又1大叔大港橋旁醉倒打盹。（民眾提供）

    2026大港開唱有酒醉阿北也來嗨，昨（22）日傍晚坐臥在大港橋旁地上，還坐地上打盹，鹽埕分局巡邏員警擔心發生意外，將他扶坐椅上，查其身分為51歲劉姓男子，協助送至救護站檢查，並通知家屬接回。

    據了解，大港開唱2天以來，已是第3件民眾酒醉過嗨，坐臥大港橋鄰近水岸處，為免發生意外，鹽埕警分局於活動期間，加派警力巡邏，並執行交通疏導工作。

    五福四路派出所所長鍾易修、警員蘇聖智於昨天傍晚17時許，執行大港開唱巡守勤務時，發現一名男子坐臥在大港橋旁路面，隨即上前關懷處置。

    經查該名劉姓男子（約51歲）當時因心情愉悅且現場氣氛高昂，不覺飲酒過量，員警巡邏經過大港橋旁岸邊時，發現劉男正坐在欄杆旁的水泥基座上低頭打盹，由於該處鄰近水岸，為維護劉男安全，員警隨即上前將他喚醒。

    劉男表示身體無恙，惟為確保其身體狀況，警方協助送至救護站檢查，並通知家屬接回；警方呼籲，民眾在歡慶之餘應衡量自身酒力，飲酒切勿過量，並應與同行友人相互照應，若出現醉酒狀況，應尋求代駕或搭乘大眾運輸工具，避免讓自己置身險境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播