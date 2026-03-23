連燒4天！彰化八卦山掃墓火災頻傳 居民怒轟：吸廢氣肺都壞了

八卦山連日雜草火災，濃煙滿布整個山區，引發地方居民憤怒。（圖由消防局提供）

彰化市第三公墓昨天（22日）上午驚傳雜草火災，由於天乾物燥火勢迅速蔓延，並出現好幾個火點，消防局據報派出大批消防員趕往搶救，並出動空拍機從空中監控火勢發展，只見大量濃煙瀰漫山區並往住宅區飄去，當地居民怒轟「火燒山4天了！我們一直吸廢氣，肺都壞了」，有網友則說每年清明節前都這樣上演，滿滿的公墓火災，還差點波及到房子，實在太誇張。火勢直到10小時後才全部撲滅。

彰化縣消防局統計，14至22日彰化縣共發生46件墓地雜草火警，隨意燃燒雜草不僅可能違反《消防法》，最高處3000元罰鍰；若造成空氣污染，則可依《空氣污染防制法》處10萬元罰款。此外，因焚燒雜草而危害公共安全者，更可能觸犯《刑法》放火罪，需承擔相應的刑事責任。

請繼續往下閱讀...

彰化市第三公墓昨天上午9點多發生雜草火災，消防局據報派出11輛消防車、20名消防人員趕往搶救，由於火場燃燒雜草範圍大，消防員部署水線、背負式噴水器及打火拍滅火，火勢在上午11點多獲得控制，未延燒建築物；不過現場仍有殘餘火勢，下午2點多出動無人機支援救災。整起公墓火災直到晚間7點多終於全部撲滅。

有民眾指出，昨天他上消防局救災官網看即時災情，赫然發現滿滿的都是公墓火災；就是有人講不聽，因為不會被罰不會被關，燒一燒省時省力又省錢，反正空氣差大家一起吸；另有人拜託掃墓不要在山上焚燒金紙，他們住在附近每年被這麼一搞，肺都壞了。

消防局提醒民眾，切勿以燃燒方式整地除草，應善用集中代燒服務、以功代金、以米代金，或將金紙集中送往焚化爐，以減少空氣污染及火災風險。

彰化市第三公墓連燒10小時，一度險些波及建物。（圖由消防局提供）

八卦山連日雜草火災，消防員疲於奔命打火。（圖由消防局提供）

彰化八卦山連日雜草火災，消防員疲於奔命打火。（圖由消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法