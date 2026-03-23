叔叔失蹤79年註記「螟蛉子」 姪聲請宣告死亡法官駁回

陳姓男子的叔叔因被收養後即音訊全無79年，陳男向南投地院聲請宣告死亡遭駁回，原因是戶政資料找不到終止收養證明，陳男就不是利害關係人而不能聲請。（記者陳鳳麗攝）

南投縣陳姓男子的叔叔，到今年失蹤79年，陳男向南投地院聲請宣告死亡，南投地院法官經查發現，陳男的叔叔1946年3月被收養並改姓孫，戶籍謄本註記「螟蛉子」，戶籍查無終止收養關係，依民法1077條規定，收養關係存續中，本生父母和親屬間的權利義務終止，因此駁回陳男的聲請。

陳姓男子的父親已經過世，他知道父親有一個弟弟被孫姓男子收養，收養後即音訊全無，可能早已不在人世，但戶政、法律上卻仍活著，因此向南投地院聲請宣告叔叔死亡。

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陳男指出，叔叔1945年3月11日因「養子緣祖除籍」後即行方不明，迄今已超過79年，從其失蹤到1983年1月1日止，已合於修正前民法總則第8條第1項所定之10年之失蹤期間，因此提出父親的手抄戶籍謄本，聲請法院宣告叔叔死亡。

南投地院法官經查戶政資料，陳男的叔叔被孫姓男子收養從養父姓，父母欄名字未改，戶籍設在台中州竹山郡鹿谷庄大水堀，戶役政資訊管理系統查無光復後或終止收養之戶籍資料，且陳男的叔叔戶籍謄本上記載為「螟蛉子」，即異姓養子，收養後與本生家斷絕親屬關係，戶籍謄本記載父母仍為本生父母，無法認定已終止與孫男之收養關係。

陳男的叔叔已被收養，與本生父母之權利義務，依民法第1077條第2項規定即為停止。因此聲請人與孫男間即無法律上利害關係，從而孫男主張以利害關係人的資格聲請宣告陳金盛死亡，難認有據。

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