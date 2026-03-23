製造斷點沒用！彰化車手獲利9千 文件驗出指紋GG了

彰化洪姓男子，前年擔任詐欺車手騙走民眾90萬元現金，警方事後從文件驗出指紋查獲，依詐欺罪嫌判處1年6月徒刑。（記者陳建志攝）

彰化洪姓男子（37歲）前年加入詐騙集團擔任車手，該集團謊稱投資股票可獲利，詐騙胡姓民眾90萬元，並由洪男出面取款，洪男雖製造斷點，但警方仍從面交的「代理國庫送款存入回單」採獲洪男指紋，讓他百口莫辯，並坦承獲利9千元，台中地院依3人以上共同詐欺取財罪，累犯，處1年6月徒刑。

判決指出，洪姓男子（37歲）2024年9月，加入暱稱「經理」等人組成的詐欺集團，擔任面交車手，先由LINE暱稱「王倚隆」、「助理林思琪」等人，佯裝為星創多投資股份有限公司的職員，慫恿胡姓民眾投資股票可獲利，誘使他下載並註冊「興e控」的假投資APP。

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洪姓男子接獲指示，前年11月21日上午10點多，前往台中大里區持偽造的星創多公司國庫局工作證，向胡姓民眾收取90萬元現金，並交付偽造的星創多公司代理國庫送款存入回單。

洪男得手後，將收取的90萬元現金，在指定地點交付給詐欺集團內的收水成員，以此方式製造斷點隱匿犯罪所得，洪男則獲得9千元的報酬，胡姓民眾事後察覺受騙報案，警方將「代理國庫送款存入回單」上採集到的指紋送往刑事局進行鑑定比對，發現與洪男的右拇指指紋相符，將他查獲送辦。

台中地院審理時，洪男坦承犯行，法官斥責，洪男不思循正當途徑獲取所需，竟貪圖不法利益，加入詐欺集團擔任車手，嚴重危害社會治安及財產交易安全，雖坦承犯行，但審酌未與胡男和解或賠償，且先前已因詐欺案遭判刑4月，並在2024年5月8日易科罰金執行完畢，屬累犯加重其刑，依3人以上共同詐欺取財罪，處1年6月徒刑，可上訴。

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