中油前執行長徐漢棄保潛逃 貪瀆案上午10時宣判

中油煉製事業部前執行長徐漢棄保潛逃。（資料照）

涉貪瀆案的中油煉製事業部前執行長徐漢19日下午棄保潛逃，至今仍下落不明，該案橋頭地院今天上午10時仍依既定流程宣判，同案4被告法院均命應到庭聽判，不到得逕予拘提，判決結果各方矚目。

徐漢任職中油煉製事業部執行長期間有2億元以下採購案的權限，其經手的工程共有冰水機等8個標案，得標金額自3千萬元至1億9900萬元不等，總金額近10億元。2022年1月檢調掌握其貪污不法事證發動搜索，查扣不法金額共約3千萬元，其中徐漢收賄總金額約1686萬元，另1000餘萬元現金無法交代來源，辦案人員另從涉案的包商再清查出中油多名幹部也涉收賄，涉案人員近百人，同年5月全案偵結起訴。

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橋頭地院歷經3年多審理，去年中言詞辯論終結，原定今年1月30日宣判，但法官認為全案被告人數及卷證眾多，製作判決書費時，裁定延長宣判至3月23日。

徐漢被院檢羈押1年多後，2023年6月7日法院裁定500萬元交保限制出境、出海，去年5月法院裁准令其配戴電子腳環，實施電子監控，命其於每週三、週六晚上9時至11時，在其住家持科技監控手機自拍後傳送至科控中心。

但徐二兒戶籍早已遷出台灣未再返台，其妻亦在2023年徐漢羈押期間出境未歸，他在上週19日下午破壞拆卸電子腳環棄保潛逃，地院隔日正式發布通緝，沒入500萬元保金。先前法院已裁定，命包含徐漢在內等4名被告應到庭聽判，不到得逕予拘提。

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