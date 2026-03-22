逢甲商圈驚傳亮刀！男不滿店家昔服務態度持刀追老闆遭壓制

警方趕抵時黃男（左）已被民眾合力壓制。（民眾提供）

台中知名逢甲商圈今（22）日下午驚傳持刀糾紛，一名年輕男子疑因想起過往消費的不滿，竟在印度料理店與店長爆發衝突，甚至亮出水果刀作勢攻擊追逐，嚇壞現場民眾。所幸附近店家及路人見狀及時介入，合力將人壓制，才避免事態擴大。

案發於西屯區文華路一帶，經查，22歲黃姓男子過去曾到該印度料理店消費，與34歲林姓店長認識，雙方疑因先前服務態度問題心生嫌隙，今天下午再度碰面時，黃男突情緒失控，翻出舊帳，竟從口袋取出水果刀揮舞威嚇，雙方一度發生拉扯，隨後衝突延伸至店外道路，甚至出現追逐情形。

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過程中，隔壁機車行32歲何姓老闆挺身而出，與其他民眾合力將黃男壓制在地，並奪下刀具，阻止可能的傷害事件。警方接獲報案後，迅速調派9名警力趕赴現場，抵達時衝突已平息，隨即控制局面並查扣作案水果刀。

經初步了解，黃男疑因個人情緒及過往不滿累積，才釀成此次事件，至於是否涉及精神狀況問題仍待釐清，全案警詢後依恐嚇等罪嫌移送台中地檢署偵辦，警方強調，對於暴力行為將依法嚴辦，絕不姑息，以維護社會治安。

警方將黃男帶回偵辦。（民眾提供）

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