中層分工製造金流斷點 收繳詐款3人屬詐團核心重判8年、10年

詐團第二層收水手與回水手被逮，新竹地院法官認為屬詐團核心，分別重判8年、10年。（情境照）

翁姓、夏姓男子參與詐欺集團擔任第二層收水手，以分層方式透過最下層車手收取詐欺被害人贓款，先透過第一層收水手製造金流斷點，將贓款交給2人，再彙整贓款交給回水手葉男上繳，新竹地院認為其縝密分工已屬於詐團核心成員，量刑上自不得輕判，最後依三人以上共同詐欺罪重判葉男10年，翁、夏均8年徒刑。

法官調查，翁凌哲、夏靖綾、葉騰家從前年9月加入詐欺集團犯罪組織，該組織分別招募負責提領詐欺贓款之「車手」、向車手收取面交詐欺贓款之「第一層收水手」、向第一層收水手收取向車手收取詐欺贓款之「第二層收水手」及繳回贓款的「回水手」，其中翁、夏擔任「第二層收水手」，葉男擔任「回水手」，詐團再召集其他車手與第一層收水手。

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詐欺集團於113年7月向陳女佯稱可透過公司APP投資獲利，致陳女受騙、在新北市交付230萬元，車手將錢交給翁、夏，再交葉男轉交詐團上游。詐團於113年8月以同樣手法騙陳女120萬元，事後在台中、新北再騙走其他被害人495萬元。

法官審酌三人不思循正當管道獲取財物，竟為貪圖不法所得，分別參與詐欺集團擔任第二層收水手、回水手等職務，共同從事詐欺取財及洗錢犯行，該組織以分層方式，透過最下層車手收取詐欺被害人贓款，再透過第一層收水手製造金流斷點，又透過第一層收水手將贓款交給翁、夏，二人再彙整贓款交給回水手葉男。

法官指出，被告等人以組織型態、縝密分工，共同實行詐欺犯罪，規避洗錢防制程序，收受無合理來源財物，藉分工方式坐享利益，企圖逃避司法追緝，所為嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，犯罪情節與惡性實屬重大，造成危害甚大，造成國家社會巨大問題，嚴重損害社會治安。

法官認為3人分別作為詐欺集團第二層收水手、回水手，經手數百萬元贓款，可認其並非底層車手，已屬於接近詐欺集團核心成員，自不可與偶然受詐欺集團利用情形相類比，因此在量刑上自不得輕判，最後依三人以上共同詐欺罪重判葉男10年、翁男與夏男均8年有期徒刑。

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