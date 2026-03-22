台南爛醉男自撞噴摔、踹警車擋板 網：他倒地「全身血」近看超噁

34歲郭姓男子喝得爛醉還騎車，在台南中西區中華西路二段自摔、人車倒地，警方為他酒測值超標、移送法辦。（民眾提供）

22日早晨8點許，台南市中西區中華西路二段往北方向靠近府前一街的T字路口，發生1件誇張的酒駕車禍案！1名疑喝得爛醉的34歲郭姓男子涉騎機車先往右偏撞到人行道鐵柱、人車噴飛摔地，幸傷勢不嚴重。警方到場對他這位酒駕前科犯酒測、高達1點多毫克，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

有網友在網路社群PO文表示，今天早上看到這場酒駕大魔王車禍，當時下車見男子躺在路上一動也不動，以為人已經沒了，結果是在睡覺；看過去男子身上、想說怎麼流這麼多血，往源頭一看，才發現是超噁心的大片尿液。

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網友還說，後來警方來酒測時男子拒測，上警車時還踹警察、把警車後座的擋板都踹壞了，在派出所內大吼大叫，據了解是位過去有紀錄的酒駕犯，這種社會毒瘤，有時真的會害到人。也有網友起底說，該酒駕男疑是位酒店少爺；也有調侃說他這種騎法，好像是趕著要到摔車地旁的1家高級按摩館「桑一下」。

據了解，郭男從事服務業。轄區警方調查說明，郭男並未拒絕酒測，但酒測值的確超標，依公共危險罪嫌送辦；可能因他喝得很醉，在上警車時動作比較大，把警車後座擋板都踹壞了，但沒有踹警察，警局會向郭男求償。

警方重申酒駕害人害己，嚴重危害道路安全，民眾飲酒後切勿心存僥倖開車或騎車，以免觸法。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

三十四歲郭姓男子涉喝得爛醉在台南中西區中華西路二段自摔、人車倒地，警方為他酒測值超標、移送法辦。（民眾提供）

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