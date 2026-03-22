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    「拔拔我不當律師了！」女兒心疼遭台中惡女甩巴掌哭整晚 吳中和發聲

    2026/03/22 17:47 記者許國楨／台中報導
    在台中地院法庭施暴的林女已遭收押。（民眾提供）

    在台中地院法庭施暴的林女已遭收押。（民眾提供）

    台中地院日前驚傳律師吳中和遭惡女甩巴掌事件，事發後5天，身兼台中律師公會理事長的吳首度發聲，透露女兒看到他被打影片後情緒潰堤，不僅陪同驗傷、報案，回家更哭了一整晚，甚至決定退出法律之路，讓他直言「一巴掌，摧毀了她對司法的信任」。

    回顧事件，46歲林姓女子涉傷害3名女律師案，17日赴台中地院開庭，當天包括台中律師公會理事長吳中和在內，多名律師到場旁聽聲援，未料開庭前，林女在法院走廊突然情緒爆發，對其委任律師出言辱罵，甚至當眾甩了吳一巴掌。

    據了解，林女並非首次對律師動粗，過去已有多起恐嚇與攻擊紀錄，事件延燒後，全台律師界群情激憤，嚴厲譴責暴力行為，檢方20日傳訊林女到案當庭逮捕，並依傷害、恐嚇等罪嫌聲請羈押獲准，期間一度傳出無律師願意接受委任，最終由公設辯護人到場，羈押庭才順利開庭。

    而此事也對吳家造成巨大衝擊，吳中和在臉書表示，女兒原本一路朝法律志業努力，甚至計畫報考司法官，平時還稱他「吳律師」，沒想到這次卻哽咽改口喊「拔拔」，讓他心如刀割，隔天女兒便未再到事務所上班，並表明不要再當律師了，也不想再看到律師遭受暴力對待。

    吳中和坦言深受打擊，雖尊重女兒選擇，但也更加堅定要為此事討回公道，「還給司法一個安全環境」，希望司法體系中的每一份子能共同守護基本尊嚴，讓有志投入法律工作的年輕人，不再因恐懼而退卻，法院、檢察署、律師，大家一起加油吧 。

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