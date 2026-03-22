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    鄰居罵老婦杵助行器在社區復健讓「房價下跌」 還嗆看一次罵一次

    2026/03/22 16:05 記者吳昇儒／新北報導
    新北地檢署近日偵結，認定張女行為已涉犯強制罪，依法將她起訴。（記者吳昇儒攝）

    新北地檢署近日偵結，認定張女行為已涉犯強制罪，依法將她起訴。（記者吳昇儒攝）

    新北市新莊區一名老婦人去年7月動完脊椎手術之後，為了恢復行走，依照醫囑下床利用助行器練習行走。同社區的張姓女鄰居竟痛斥對方的行為有礙觀瞻，且會使「社區房價下跌」，還說要看一次罵一次。老婦不甘受辱，對張女提告。新北地檢署近日偵結，認定張女行為已涉犯強制罪，依法將她起訴。

    檢警調查，老婦人在外籍看護的照顧下，利用助行器在社區一樓公共空間練習行走。路過的張姓鄰居卻破口大罵，痛斥老婦「這裡不是安養院」、房價會因此下跌等語。

    張女不顧老婦及看護的說明，揮舞的雨傘，邊揮嗆聲「下次再看到她在這裡走，看到一次罵一次！」讓老婦非常害怕，回家後哭著打給家人。

    老婦家人打電話到社區物業值班台詢問，卻聽見張女的咒罵聲，值班的經理出面緩頰稱社區大廳全體住戶都能使用，老婦杵助行器行走，不影響其他人，且速度不快不會造成危險，但張女仍不願罷休。老婦家人聞訊，表示支持老婦提出告訴。

    檢察官偵訊後認為，依照社區規約，並未規定使用助行器者不得在社區大廳內行走，且在場的社區經理、保全及秘書等人，均證稱張女態度惡劣，因此認定她以涉犯強制、恐嚇危害安全及公然侮辱等罪，從較重的強制罪提起公訴。

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