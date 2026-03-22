為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    他騎車4貼載妻小上路 對向貨車左轉疑未注意釀車禍

    2026/03/22 15:20 記者徐聖倫／新北報導
    路口監視器拍下車禍瞬間。（記者徐聖倫翻攝）

    路口監視器拍下車禍瞬間。（記者徐聖倫翻攝）

    葉姓男子今中午騎機車「4貼」載著老婆、2幼子出門，行經新北市三重區中正北路時，對向道1輛貨車突然左轉，葉男反應不及攔腰撞，一家4口通通倒地。其中5歲的兒子傷勢較重腿部骨折，其他人則是全身多處擦傷，所幸傷勢均未危及性命，葉男一家4口送醫救治後無大礙，確切車禍原因仍待警方後續釐清。

    據了解，今中午11時許葉男騎車載老婆、5歲幼子、3歲幼女以4貼違規的方式出門，行經中正北路往忠孝路方向行駛。這時對向道1輛搬家公司的貨車要轉進巷子，26歲駕駛王姓男子沒有注意來車直接左轉，導致葉男反應不及撞上。葉男一家子彈飛到馬路上，還波及另1輛無辜轎車。

    警方、消防據報趕抵，葉男幼子腿部骨折，葉男本人、葉妻、幼女則是全身多處擦挫傷，幸好雙方車速都不快，傷勢均未危及生命，一家子送醫治療後無大礙。

    警方進行現場繪測並調閱監視器，發現王男左轉時，確實沒注意對向來車，且未禮讓直行車先行，初步研判為車禍主因；而葉男4貼則違反「道路交通管理處罰條例」第31條第5項「機車附載人員或物品未依規定」，將依法製單開罰。

    消防人員於車禍現場救援。（記者徐聖倫翻攝）

    消防人員於車禍現場救援。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播