迎接伊斯蘭教「開齋節」 移民署設公益攤位贈送「綠包」

移民署與移工朋友歡度開齋節。（記者王冠仁翻攝）

台灣民眾雖然信奉伊斯蘭教的人並不多，但目前台灣社會中有許多外籍移工，其中不少人都信奉伊斯蘭教，而且對穆斯林來說，最重要的節日「開齋節」已經於昨天正式展開。對此，台北市政府在今天於大安森林公園舉辦「2026 Eid-al-Fitr in Taipei同慶開齋，再聚台北」活動，移民署台北市服務站也到場設攤，還贈送「綠包」與穆斯林朋友們共同歡慶開齋節。

移民署指出，開齋節對伊斯蘭教來說是很重要的節日，它象徵為期1個月的齋戒月正式結束，其重要地位如同華人社會中的農曆新年。這兩天民眾如果有到台北車站，就會發現有大量信奉伊斯蘭教的外籍移工在此聚會，他們都是為了跟親友一同歡慶開齋節。

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移民署台北市服務站看準今天會有許多信奉伊斯蘭教的外籍移工參加活動，於是也到大安森林公園設立「第『移』份幸運」公益攤位，透過趣味的有獎徵答活動，針對移民法規及反詐騙進行宣導。

移民署說，綠色在伊斯蘭教文化中被視為傳統且神聖的顏色，開齋節期間穆斯林會準備「綠包」（Amplop Lebaran），象徵祝福贈送給親友及晚輩。移民署藉由有獎徵答活動以此文化意象為靈感，設計綠色明信片題目卡，題目包含新住民在台生活常見的重要資訊及反詐騙宣導等，回答正確即可抽獎，獎品豐富涵蓋居家生活及旅行用品等，吸引現場民眾熱烈參與。

獲得最大獎電熱水壺的巴基斯坦籍Hira分享，穆斯林在齋戒月期間須遵守日出至日落間禁止飲食、吸菸與娛樂活動的嚴格戒律；她在台灣感受到尊重不同的宗教信仰，是非常珍貴的緣分。

移民署與移工朋友歡度開齋節。（記者王冠仁翻攝）

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