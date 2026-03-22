高雄獨居婦人跌倒2天無法起身 警消緊急破窗救人

高雄獨居57歲婦人跌倒，2天無法動彈而失聯，警消及時破窗救人。（民眾提供）

高雄旗津區57歲獨居的陳姓婦人，因病體力不支在家中跌倒，受困長達2天無法起身求援，命懸一線，幸被鄰居察覺異狀，發現陳婦多日未出門，主動通報警方再會同消防人員破窗救人，婦人送醫治療恢復意識。

鼓山分局今（22）日指出，前晚18時許獲報稱上竹巷某民宅內一名陳姓婦女（57歲），日前因病體力不支在家中跌倒，受困長達兩日無法起身求援，命懸一線。

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所幸鄰里發揮守望相助精神，察覺陳婦多日未出門後主動通報，鼓山分局員警沈宗賢、吳易翰趕至現場，發現陳婦住家大門深鎖且呼喚無人應答。

因情況急迫，警方隨即聯繫消防分隊及鎖匠到場支援，在評估現場狀況後，警消決定採取強制行動，自後方破窗並由內開啟大門進入，發現陳婦因故摔倒後無力自行爬起，已倒臥地板受困兩天。

現場醫護人員初步檢視陳婦有脫水及身體虛弱情形，隨即由警方協助護送就醫，所幸經治療後已無大礙。鼓山分局呼籲，家中如有高齡長者、慢性病患或獨居家人，親友應建立每日聯繫機制並多加關懷。

高雄獨居57歲婦人跌倒命懸一線，警消及時破窗救人（民眾提供）

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