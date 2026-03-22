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    台中機車族兩段式左轉 驚見待轉區停「天兵」賓士…網開酸

    2026/03/22 13:00 記者許國楨／台中報導
    賓士車停在機車兩段式左轉的待轉區。（擷自Threads）

    賓士車停在機車兩段式左轉的待轉區。（擷自Threads）

    台中市大里區街頭近日上演一幕讓機車族哭笑不得的「待轉奇景」，有騎士行經路口時準備依規定進入待轉區兩段式左轉時，沒想到眼前的白色框格內，竟停著一輛黑色賓士，硬生生把機車待轉區當成「專屬停車格」，讓一堆騎士當場愣住，畫面曝光後也引爆網路熱議。

    從流傳畫面可見，兩名騎士已依規停在路口等待，其中一人正要切入待轉區，卻發現該區域已被轎車佔據，只能尷尬停在一旁，進退兩難，原本用來保障機車安全的待轉空間，瞬間變成「高級車位」，讓不少人直呼傻眼。

    網友紛紛湧入留言區開酸：「難怪一堆人反對機車不用待轉，原來每個待轉區都是潛在停車位！」也有人笑稱：「賓士停待轉區，是不是在等人生轉彎？」更有犀利留言直指：「二手貸款猴連停車費都省？」、「騎士騎太久，車位直接被升級成四輪專用。」

    對此，轄區霧峰分局今天表示，網傳地點位於大里區德芳南路473號前，影片中行為已明顯違反《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第1款，在禁止臨時停車處所停車，可處600元至1200元罰鍰，而該違規項目屬於「非民眾可直接檢舉」，警方獲報後將到場依法舉發。

    另今年1月至今該處僅舉發1件違規停車，呼籲民眾停放車輛時，應確實遵守道路標誌、標線及號誌指示，避免因一時疏忽違規受罰，共同維護交通安全與順暢。

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