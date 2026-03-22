珠寶公司、直播公司合作內鬨！ 直播帶貨半年業績589萬意外曝光

珠寶公司和網路帶貨公司合作，出現內鬨，半年營業額589萬元，意外曝光。（珠寶示意圖，路透）

彰化縣一間珠寶公司，與新北市一間網路直播帶貨公司談合作，雙方簽約，規定直播帶貨公司每日賣完後需將款項匯給珠寶公司，月底再分配雙方所得。不料簽約後，直播公司「偷跑」，天天直播賣珠寶，7個月下來入帳589萬，卻未匯給珠寶公司，珠寶公司火大提告，法官判直播公司應賠珠寶公司589萬元。

判決書指出，兩造於2023年10月12日成立新公司，新公司的組成包含珠寶公司（A公司）和直播公司（B公司）的3位負責人；公司的營運由A公司提供珠寶，B公司負責直播帶貨，B公司所得必須匯回A公司，再由A公司扣掉管銷費用，分配各方所得。

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判決書指出，新公司從2024年7月開始營運，但B公司卻在沒有告知A公司的情況下偷偷直播帶貨，第一個月就獲得104萬元，接下來每月平均營業額達7、80萬元，12月業績更衝到127萬元，從2024年7月至隔年1月解除合約，共7個月的時間就有589萬的業績。

被告主張，雖然雙方有簽約，但新公司尚未對外營運，原告也未對新公司員工投保勞健保、提撥勞工退休金，被告並無給付必要，他們為獨立營運之公司，原告取得的記帳內容，並非新公司對外營運之財產報表，且原告是以構成妨害電腦使用罪、洩漏秘密罪、詐欺取財罪之手段，取得該報表資料。

原告公司表示，這些資料因事涉直播主的業績獎金，因此全部上雲端，他們是透過雲端取得。

原告同時提出他們跟B公司負責人的LINE對話紀錄，證明被告公司人員製作的每日直播報表、公司登記資料此證實兩造確有前述合作模式，所有營業額先進被告帳戶，再由被告每月全數撥付原告；報表由被告直播主與助理製作並經被告會計核對，內容與監視器影像及LINE群組紀錄相符，原告所述無誤，因此，被告應償還589萬元給原告。

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