為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    誇張畫面曝！怪手司機違規上路還自錄影片 網酸爆「超天兵」

    2026/03/22 13:05 記者李文德／雲林報導
    男子大搖大擺開著快沒油的怪手逆向前往加油站，誇張行徑讓人大嘆「天兵」。（圖擷取社會事新聞影音）

    男子大搖大擺開著快沒油的怪手逆向前往加油站，誇張行徑讓人大嘆「天兵」。（圖擷取社會事新聞影音）

    網路近日流傳一則影片，一名怪手司機在雲林北港工地操作怪手，因機具沒油便逕自開著怪手大搖大擺逆向駛入加油站，甚至全程還自己錄影片笑稱「求人不如靠自己」，影片發出後民眾嘲諷「超天兵！自己違規還自己蒐證」。警方表示，將依規定處行為人3000至9000元罰鍰。

    網路社群「社會事新聞影音」流傳一段影片，指3月17日下午五點，怪手司機在北港全生醫院旁工地施工，施工到一半沒有直接違規逆向，開了將近450公尺的路，前往華南路上的加油站。仔細看竟發現，錄製影片者竟是怪手司機自己，甚至還自嘲「求人不如靠自己，加油站快到了，沒在驚的！」畫面上也可看見當地民眾側目，還有機車欲閃避。

    這段誇張行為的影片發出後，引起熱烈討論，有網友說「沒看過怪手開進加油站加油」、「好危險」，更有網友大酸「自己違規還自己蒐證，有夠天兵」。

    北港警分局表示，挖掘機械等非屬汽車範圍動力機械，依道路交通安全規則，應向公路監理機關辦理登記並領用牌證及申請核發臨時通行證後，才能憑證行駛道路，違規者將處3000至9000元罰鍰。警方將通知當事人，並依規定製單處理。

    男子大搖大擺開著快沒油的怪手逆向前往加油站，誇張行徑讓人大嘆「天兵」。（圖擷取社會事新聞影音）

    男子大搖大擺開著快沒油的怪手逆向前往加油站，誇張行徑讓人大嘆「天兵」。（圖擷取社會事新聞影音）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播