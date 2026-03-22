為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中大里路口碰撞！30歲騎士倒地受傷 小貨車「眾目睽睽」下竟跑了

    2026/03/22 11:28 記者許國楨／台中報導
    黃男連人帶機車倒地，小貨車竟落跑。（民眾提供）

    黃男連人帶機車倒地，小貨車竟落跑。（民眾提供）

    台中市大里區發生一起令人錯愕的交通事故！30歲黃姓男子騎機車行經路口時，與一輛同向行駛的小貨車發生碰撞，當場人車倒地，沒想到對方竟未停車查看，反而直接加速離去，讓倒在地上的黃男及其他民眾眼睜睜看著肇事車輛「落跑」，當場傻眼。

    事故發生在21日上午9時24分，地點位於大里區大明路與永隆路口，當時黃男騎機車沿大明路往爽文路方向直行，過程中與一輛同向自小貨車發生碰撞，衝擊力道導致黃男連人帶機車倒地，所幸他僅手部擦傷，意識清楚，事後自行就醫處理。

    然而引發爭議的是，小貨車駕駛在事故發生後，並未停車查看或報警，反而直接離開現場，突如其來的撞擊加上對方冷漠離去，讓黃男及其他民眾當下錯愕不已，警方表示，黃男無酒駕情事，詳細肇事責任仍待交通警察大隊進一步分析研判，同時也將追查該輛小貨車駕駛身分究辦。

    警方強調，若發生交通事故，縱然無人受傷，仍應依道路交通管理處罰條例規定處置或採取相關措施，不能以為沒事或自認為無肇事責任就不報警，違反上開規定會受罰1千元以上3千元以下罰鍰，逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月；如果是肇事致人受傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播