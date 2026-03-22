台中大里路口碰撞！30歲騎士倒地受傷 小貨車「眾目睽睽」下竟跑了

黃男連人帶機車倒地，小貨車竟落跑。（民眾提供）

台中市大里區發生一起令人錯愕的交通事故！30歲黃姓男子騎機車行經路口時，與一輛同向行駛的小貨車發生碰撞，當場人車倒地，沒想到對方竟未停車查看，反而直接加速離去，讓倒在地上的黃男及其他民眾眼睜睜看著肇事車輛「落跑」，當場傻眼。

事故發生在21日上午9時24分，地點位於大里區大明路與永隆路口，當時黃男騎機車沿大明路往爽文路方向直行，過程中與一輛同向自小貨車發生碰撞，衝擊力道導致黃男連人帶機車倒地，所幸他僅手部擦傷，意識清楚，事後自行就醫處理。

請繼續往下閱讀...

然而引發爭議的是，小貨車駕駛在事故發生後，並未停車查看或報警，反而直接離開現場，突如其來的撞擊加上對方冷漠離去，讓黃男及其他民眾當下錯愕不已，警方表示，黃男無酒駕情事，詳細肇事責任仍待交通警察大隊進一步分析研判，同時也將追查該輛小貨車駕駛身分究辦。

警方強調，若發生交通事故，縱然無人受傷，仍應依道路交通管理處罰條例規定處置或採取相關措施，不能以為沒事或自認為無肇事責任就不報警，違反上開規定會受罰1千元以上3千元以下罰鍰，逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月；如果是肇事致人受傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法