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    5歲幼童的背包在北捷漂流12站 捷警暖心尋回

    2026/03/22 11:35 記者王冠仁／台北報導
    捷警隊第一分隊警員俞家鵬幫忙找回背包。（記者王冠仁翻攝）

    捷警隊第一分隊警員俞家鵬幫忙找回背包。（記者王冠仁翻攝）

    台北市一對父子近期從越南搭機返國後，來到台北市區搭乘捷運，期間5歲男童搭乘台北捷運時，背包不慎滑落；父子兩人發現後，研判背包是搭乘捷運時丟失，但也搞不清楚詳細丟失地點，只好找上警方幫忙。捷運警察隊員獲報追查，這時有熱心民眾通報，在北投站撿到一個背包，警方調閱監視器畫面確認，這個背包就是男童所有，還一路漂流12站才被撿到。

    北市警捷運警察隊日前接獲這對父子報案求助，父親告訴警方，當天跟兒子剛從越南返國，正打算搭乘捷運返家，沒想到期間兒子身上背著的背包滑落，遍尋不著，只好向警方求助。

    捷警隊第一分隊警員俞家鵬獲報後，立即到場調閱監視器影像，原來當時這對父子搭乘捷運自台北車站返回木柵住處，於大安站轉車途中，兒子後背包不慎滑落。

    員警透過監視器影像確認男童於台北車站進站時仍背著背包，研判包包應遺落於列車上，隨即將後背包特徵及內容物通報捷運公司啟動跨站協尋。不久後，北投站有熱心民眾在車廂內拾獲背包，背包從台北車站漂流12站到北投站。員警也陪同父子前往北投站確認，清點背包內手機4000元現金無誤。

    捷運警察隊呼籲，民眾搭乘捷運時，務必妥善保管隨身物品，如不慎遺失可立即向站務、保全人員或捷運警察反映，或撥打110報案電話，捷警接獲報案將提供即時協助，確保物品儘速尋回。

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