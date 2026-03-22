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    首頁 > 社會

    獨家》盜領4親友千餘萬元 親友這疏失讓賠償被打折

    2026/03/22 11:00 記者王俊忠／台南報導
    台南市三信合作社幾年前爆出某營業單位D姓女副主管盜領四名親友的款項，台南地院民事庭判D女與三信須連帶賠一千零二十萬多元給D女的四名親友（資料照，記者王俊忠攝）

    台南市三信合作社幾年前爆出某營業單位D姓女副主管盜領四名親友的款項，台南地院民事庭判D女與三信須連帶賠一千零二十萬多元給D女的四名親友（資料照，記者王俊忠攝）

    台南市三信合作社退休的D姓女子，被控涉在三信任職時幫4名親友投資理財、辦壽險與定存時，盜領4親友款項共1392萬多元，親友告上法院求償，台南地院審認信合社與D女要負連帶賠償責任，然親友把自己存摺、印章交給D女，也有過失，判D女與三信合作社要連帶共賠1020萬多元給D女的4名親友。

    D女涉違反銀行法案，也在2025年12月間被台南地院合議庭合併判3年6月徒刑。刑事庭法官查出D女是因從事營造業的男友積欠大筆債務，為幫男友還債、竟鋌而走險。

    D女的4名親友控訴，D女於1993年起在台南三信任職到2021年10月初，歷任帳務員到單位副主管，涉利用幫4名親友投資理財、辦人壽險與定期存款時，持有4名親友的三信帳戶存摺與印章，D女未經4親友的同意、私自拿印章偽造三信的取款憑條，由D女交給不知情的行員處理而領得現金款項或把款項轉存到D女的帳戶。

    4名親友表示，D女分別從兩位林姓親友處盜領882萬多元、282萬多元及兩位王姓親友處盜領104萬多元、123萬元等台幣，合計1392萬多元。

    D女在一審刑事庭坦認犯行、但要求4名親友原告舉證。三信合作社則主張是否需負僱用人的連帶責任，有審酌餘地；且4名親友把存摺、印章交給D女，造成D女長期盜領、筆數非少，親友也有過失責任。

    一審民事合議庭審認三信合作社須與D女負起連帶賠償責任；而D女的4名親友各有3成與1成的過失責任，判D女與三信合作社連帶賠償金額共為1020萬元多元，此案還可上訴。

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