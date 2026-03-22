國境之南破毒窟！ 恆警攻堅緝獲兇悍「衝鋒槍」 3藥頭攜炸彈落網

恆警攻堅緝獲兇悍「衝鋒槍」。（警方提供）

恆春半島緝毒傳捷報！恆春警分局近日掌握情資，指稱有毒販藏身民宅架設毒品分裝場，警方18日發動破門攻堅，除了搜出市價驚人的「喪屍煙彈」依托咪酯及安非他命，最令辦案人員震驚的是，現場竟搜出一支罕見的「土製空氣衝鋒槍」及5枚土製爆裂物，宛如小型軍火庫，嫌犯企圖「以武護毒」的囂張氣焰，所幸在警方強力壓制下瞬間瓦解。

恆春警方日前接獲線報，指出黃姓、王姓及洪姓等3名嫌犯，在民宅內密謀將第二級毒品依托咪酯加工成電子菸彈販售。警方報請屏東地檢署檢察官孫大崴指揮偵辦，見時機成熟後一擁而上。員警破門時，嫌犯一度企圖反抗，但隨即被強大警力制伏，現場起獲依托咪酯423公克、甲基安非他命127公克，以及加熱器、攪拌器、針筒等一應俱全的分裝器材。

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值得注意的是，警方在搜索過程中，赫然發現這支土製空氣衝鋒槍。該槍枝雖為空氣動力，但外型及構造仿造衝鋒槍，具備一定的威脅性與威懾力。除了槍枝，現場更查扣5枚具殺傷力的土製爆裂物。辦案人員私下透露，犯嫌為了保住這筆「毒品生意」，不惜自行研發武裝與炸彈防身，就是為了防止在交易過程中被「黑吃黑」或對抗警方逮捕，若是這批火藥與毒菸彈流入市面，後果不堪設想。

恆春分局長郭懷澤指出，近期「喪屍煙彈」依托咪酯造成多起重大毒駕傷亡，是警方全力打擊的重點。此次行動不僅從源頭截斷毒品供應，更即時查扣致命武器。全案訊後依《毒品危害防制條例》及《槍砲彈藥刀械管制條例》移送屏東地檢署偵辦，並建議檢方聲請羈押。

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恆警攻堅緝獲兇悍「衝鋒槍」還有土製爆裂物。（警方提供）

黃姓、王姓及洪姓等3名嫌犯，在民宅內密謀將第二級毒品依托咪酯加工成電子菸彈販售。（警方提供）

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