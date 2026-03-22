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    首頁 > 社會

    後壁湖潛水女一度命危 全力急救恢復自主心跳

    2026/03/22 10:39 記者蔡宗憲／屏東報導
    後壁湖潛水女命危送醫搶救。（民眾提供）

    後壁湖潛水女命危送醫搶救。（民眾提供）

    隨氣象回暖，南台灣恆春半島海域水上活動人潮明顯增加。昨（21）日下午後壁湖外海驚傳一名年約20多歲女子溺水，一度失去呼吸心跳（OHCA）。所幸經由民間船艇緊急載回岸上，並由消防救護人員接力搶救送醫，在醫院全力急救下恢復自主心跳，目前已轉送高雄長庚醫院進一步醫治。

    屏東縣消防局指出，昨日下午15時22分接獲報案，指稱後壁湖外海有民眾疑似潛水意外，當時情況緊急，由近私人船艇先行協助將女子載回岸上交由救護人員。恆春消防分隊隨即出動1車3人前往接手，15時58分將該名溺水女子送往恆春醫院急救。

    據了解，該名女子年僅20多歲，送醫時已無生命跡象，但在醫護人員與時間賽跑、不放棄任何希望的全力搶救下，於16時39分成功恢復心跳，隨後由院方救護車緊急轉送高雄長庚醫院進行後續救治。

    隨著氣溫飆高，不少遊客提前南下戲水消暑。消防單位特別呼籲，恆春半島海域狀況多變，民眾在享受陽光與沙灘之餘，務必衡量自身體力並注意海象，切勿輕忽水域風險，以免造成難以挽回的憾事。

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