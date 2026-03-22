只在路邊賣過鹹酥雞 他卻詐人加盟炸雞店騙逾400萬元

范男用加盟炸雞店，成功詐得442萬元，被判1年6月徒刑。（示意圖）

彰化范男得知友人邱男想開炸雞店，他跟對方謊稱，「我剛好也要開，之前也曾加盟炸雞店，穩賺不賠」，結果范男接續以「投資炸雞加盟店需資金」、「購買原物料」、「違反加盟條約需罰款」、「解除合約需繳解除金」等8項虛構理由，向邱男詐得442萬元，後來邱發現，范男根本沒有開炸雞店，只有短暫在路邊賣鹹酥雞，因此提告詐欺，法官審理後判處范男1年6月徒刑，沒收442萬犯罪所得。

判決書指出，邱男原本自己想加盟美式炸雞店，結果遇到范男，他稱，自己曾經營炸雞店生意，收入不錯，「你借錢給我，我很快就還」。邱信以為真，決定借錢資助對方。

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前年5月7日范男拿著母親的土地所有權狀，假裝可以抵押以取信對方，佯稱租店需要40萬元；15日又稱購買原物料需13萬元；27日佯稱更換加盟設備，需44萬元；6月7日佯稱自己違反商業加盟交易條例法被總店罰款54萬元；6月27日又稱沒依規定使用公司的原料遭罰90萬元；8月間又說，因遵守公司合約，被踢出加盟，需繳交175萬的違約金給總公司。

邱男前後借給范男442萬元，最後「換得一場空」，他認為自己受到詐騙，決定提告。

范男辯稱，雙方「只是借貸」，且自己有在雲林斗六國中附近確有租1間月租7萬的店面，並提出自寫筆記本與「交付經理」的字據，但卻無法提出任何租約、進貨單、營收紀錄或設備照片。後來經原告調查「一切都是假」，范男只在路邊賣鹹酥雞而已，沒有承租店面，因為價錢太高，對方顯然用加盟炸雞店的名義騙他的錢。范男對此改稱「自己也被炸雞加盟公司騙」，法院認為其所稱遭上游詐騙之說辭未報警、未告知告訴人，純屬卸責之詞，不足採信。

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